Aystetter Frust nach spätem Gegentor

Der SV Cosmos Aystetten hatte den Sieg schon vor Augen, doch in der Nachspielzeit gelang dem FC Stätzling im Derby der Landesliga Südwest noch das 1:1. Entsprechend enttäuscht waren die Cosmonauten. Besser war die Stimmung beim Spitzenreiter TSV Schwabmünchen, der erstmals in Oberweikertshofen gewinnen konnte.
Es lief bereits die 98. Minute, als Aystettens Torhüter Niklas Frank den letzten Angriff des FC Stätzling entschärfte und damit zumindest einen Punkt festhielt. Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Kevin Molnar das Derby ab. Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, hatte es schon befürchtet, dass der Ausgleich noch irgendwann fällt: „In Unterzahl sind wir kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus gekommen.“ Das 1:1 war letztendlich gerecht. Trotz zehn Gelben und zwei Gelb-Roten Karte wurde die Partie sehr fair geführt.
Zu Beginn diktierten die Aystetter in einem Spiel mit hohem Tempo und hoher Intensität das Geschehen. Sebastian Kempf gelang nach einem Eckball von Marcel Burda per Kopf das 1:0.
Stätzling konnte sich gegen die aufmerksame und aufopferungsvolle Cosmos-Abwehr keine glasklare Chance erspielen. Als aber David Schwab Gelb-Rot in der 58. Minute sah, setzten die Stätzlinger zu einem wahren Sturmlauf an. In der Nachspielzeit wurden die Angriffsbemühungen dann belohnt. Endrit Ahmeti traf aus dem Getümmel zum 1:1. Der Abseits reklamierende Aystetter Fabian Krug sah daraufhin ebenfalls die Ampelkarte. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 265
Tore: 1:0 Sebastian Kempf (10.), 1:1 Endrit Ahmeti (90.+3)
Gelb-Rot: David Schwab (58./SV Cosmos Aystetten), Fabian Krug (90.+4/SV Cosmos Aystetten)
Der TSV Rain machte es unnötig spannend, doch letztlich setzte sich der Bayernliga-Absteiger mit 1:0 gegen den FC Memmingen II durch. Die Blumenstädter waren über die gesamte Spielzeit das aktivere und gefährlichere Team, verpassten es jedoch, ihre zahlreichen Chancen frühzeitig in weitere Tore umzumünzen.
Das alles entscheidende Tor fiel früh. Daniel Lechner wurde auf dem Weg Richtung Tor von Memmingens Keeper Felix Unger außerhalb des Strafraums unsanft gestoppt. Den Abpraller verwertete Eric Adam und schob den Ball ins leere Tor ein. Anschließend spielten fast nur noch die Blumenstädter. Lechner traf den Pfosten (21.), auch Adam, Paul Schmidt oder Fatlum Talla brachten den Ball nicht über die Linie. So mussten die Rainer Fans noch einmal zittern. Doch Memmingen biss sich an der sattelfesten Defensive die Zähne aus. Spielertrainer Dominik Bobinger brachte sich in der Schlussphase sogar selbst, um seiner Abwehr zusätzliche Stabilität zu verleihen. (gj)
Schiedsrichter: Nikita Kolodeznyj (Nüdlingen) - Zuschauer: 230
Tor: 1:0 Eric Adam (9.)
Sieben Partien hatte der TSV Aindling nicht mehr gewonnen, gegen den FV Illertissen II riss die Serie. Mit 2:0 setzten sich die Lechrainer durch. Wie befreiend das war, wurde in der 80. Minute deutlich. TSV-Trainer Florian Fischer machte einen wahren Freudensprung brachte er zum Ausdruck, nachdem Ibrahim Neziri gerade zum 2:0 getroffen hatte. In der ersten Halbzeit hatte Moritz Wagner den Führungstreffer vorgelegt.
Nach dem Schlusspfiff brachte Fischer seine Gemütslage so zum Ausdruck: „Wichtig ist, dass die Null gestanden ist. Moral und Mentalität waren in Ordnung, die Jungs haben sich durchgebissen.“ Es war eine starke Leistung gegen ein FVI-Team, das munter drauflosstürmte und bei einem Lattenschuss von Niveto Caciel durchaus in Führung hätte gehen können. Doch ein Treffer wollte den Illertissern diesmal nicht gelingen. (jeb, red) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Niklas Braun (Beratzhausen) - Zuschauer: 157
Tore: 1:0 Moritz Wagner (39.), 2:0 Ibrahim Neziri (80.)
Keinen guten Tag erwischte Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen beim Schlusslicht SV Manching. Die Oberallgäuer verschenkten nach einer 2:0-Führung den möglichen Sieg und mussten sich mit einem 2:2 begügen. Zudem verloren sie mit Spielertrainer Andreas Hindelang, Markus Notz sowie Musa Youssef verletzungsbedingt gleich drei Offensivkräfte und mussten die Partie wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Diar Blaku (Reklamieren) wieder einmal in Unterzahl beenden.
Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde der FCS nach fünf sieglosen Partien mal wieder drei Punkte einfahren. Ein frühes Eigentor von Nico Daffner und der Treffer von Musa Youssef sorgten für einen beruhigenden Vorsprung. Durch sorgloses Abwehrverhalten fiel mit dem Pausenpfiff das 1:2 von Luca Bienek. Dieses Gegentor zog den Sonthofern im zweiten Durchgang total den Stecker. Einige Spieler waren völlig von der Rolle. Die Folge der ungenügenden Defensivleistung war das 2:2 von Fabian Neumayer. In Unterzahl brachte der FCS wenigstens den einen Punkt über die Zeit. Hindelang war angefressen: „Das ist schon Dummheit. Wir machen uns halt selber viel kaputt“. (dl)
Schiedsrichterin: Marie-Theres Mühlbauer (Pölling) - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Nico Daffner (4./Eigentor), 0:2 Musa Youssef (45.), 1:2 Luca Bienek (45.+1), 2:2 Fabian Neumayer (58.)
Gelb-Rot: Diar Blaku (79./1. FC Sonthofen)
Die SG Niedersonthofen/Martinszell ist allmählich im Landesliga-Alltag angekommen. Beim FSV Pfaffenhofen verloren die Niso-Boys mit 2:5 und sind damit seit vier Spielen ohne Sieg. In Pfaffenhofen lag der Ball schon nach wenigen Sekunden erstmals im Tor von Lukas Frisch. Luka Brudtloff hatte ihn überwunden. Zwar kamen die Oberallgäuer zurück, glichen durch Tim Kern aus, fingen sich jedoch postwendend den zweiten Gegentreffer ein.
Als im zweiten Abschnitt FSV-Keeper Moritz Köhler den Ball nach einer Ecke ins eigene Netz lenkte, durfte der Neuling auf etwas Zählbares hoffen. Doch in der Schlussviertelstunde fingen sich die Aufsteiger noch drei Gegentore ein. Wobei Keeper Lukas Frasch zunächst noch das 3:2 verhinderte, als er den Elfmeter von Paolo Cipolla abwehrte, bei dessen Nachschuss war der Schlussmann machtlos. Genauso wie bei den beiden weiteren FSV-Toren.
Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Luka Brudtloff (1.), 1:1 Tim Kern (32.), 2:1 Maurice Untersänger (34.), 2:2 Moritz Köhler (54./Eigentor), 3:2 Paolo Cipolla (75.), 4:2 Noah Maysami (81.), 5:2 Noah Bezjak (90.+2)
Bes. Vorkommnis: Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Frasch (75.)
Es war eine taktisch geprägte Partie, in der sich der TSV Jetzendorf mit 1:0 gegen den VfB Durach durchsetzen konnte. Oft spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, Torszenen hatten Seltenheitswert. Auf Duracher Seiten probierten es Patrick Littig und Gregor Mürkl, hatten jedoch kein Abschlussglück.
Für den einzigen Treffer musste eine Standardsituation herhalten. TSV-Angreifer Stefan Stöckl war im Duracher Strafraum gelegt worden, zum Elfmeter schnappte sich Benedict Geuenich den Ball - und ließ VfB-Keeper Julian Methfessel keine Abwehrchance.
Schiedsrichter: Stefan Krieger - Zuschauer: 255
Tor: 1:0 Benedict Geuenich (75./Foulelfmeter)
Die Kicker des TSV Hollenbach belohnten sich für einen leidenschaftlichen, spielfreudigen und vor allem effektiven Auftritt gegen den TSV Dachau 1865 mit einem 4:1-Erfolg. Wobei die frühe 1:0-Führung durch Michael Schäfer noch nicht lange hielt, John Haist glich zum 1:1 aus. Dass der TSV aber mit einem Vorsprung in die Pause ging, hatte er den Torjägerqualitäten von Michael Schäfer zu verdanken. Der erahnte einen Rückpass, ging dazwischen und schob den Ball ins leere Dachauer Tor.
Nach der Pause drückten die 65er etwas aufs Gaspedal, fing sich durch Fatih Cosar allerdings das dritte Gegentor. Kurz darauf holte Dachaus Leon Pfeiffer den schnellen Fabian Frieser völlig übermotiviert von den Beinen. Der konsequente Schiedsrichter Raffael Dauner zeigte dafür die Rote Karte. In Überzahl ließ Hollenbach nichts mehr anbrennen und erhöhte sogar noch auf 4:1 durch den Abstauber von Fabian Frieser. (nzf) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Michael Schäfer (4.), 1:1 John Haist (17.), 2:1 Michael Schäfer (30.), 3:1 Fatih Cosar (60.), 4:1 Fabian Frieser (83.)
Rote Karte: Leon Pfeiffer (60./TSV 1865 Dachau)
Als Schiedsrichter Matthias Schubert die Partie zwischen dem FC Ehekirchen und FC Kempten beendete, wussten beide Mannschaften irgendwie nicht so recht, was sie mit dem 1:1 anfangen sollten. Während die Oberallgäuer damit haderten, dass sie den zwischenzeitlichen 1:0-Vorsprung nicht über die Zeit gebracht hatten, war den Hausherren bewusst, dass ihnen dieser eine Zähler – zumindest tabellarisch – nicht entscheidend weiterhelfen würde.
„Neutral betrachtet bringt uns dieses Unentschieden in der Tat nicht wirklich weiter“, meinte auch Max Käser, der dennoch durchaus auch positive Dinge daraus ziehen konnte und wollte. „In Sachen Defensive definitiv ein deutlicher Fortschritt“, so FCE-Coach Maximilian Käser.
Nach torloser erster Halbzeit passierte aus Ehekirchener Sicht genau das, was man unbedingt vermeiden wollte: einen Rückstand! Jeremy Holzer fasste sich im Anschluss an eine Ecke ein Herz und hielt aus knapp 20 Metern einfach mal drauf – 0:1. In der Folge versuchten die Kemptener vornehmlich, ihren knappen Vorsprung zu verwalten. Ein Vorhaben, welches misslang. Florian Ettenreich verwandelte einen 22-Meter-Freistoß noch zum Ausgleich. (disi) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Jeremy Holzer (61.), 1:1 Florian Ettenreich (82.)
Der TSV Schwabmünchen hat ohne große Anstrengungen die „schwarze Serie“ beim SC Oberweikertshofen beendet. Mit einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg gelang den Schwarz-Weißen im dritten Anlauf der erste Erfolg beim SCO.
Nach einer guten Viertelstunde konnten die Schwarz-Weißem zum ersten Mal jubeln. Nach einer Flanke von Maximilian Krist vollendete der am langen Pfosten eingelaufene Matteo di Maggio zur Führung. Sieben Minuten später verwandelte Tim Uhde einen Foulelfmeter zum hochverdienten 0:2.
Nach dem Seitenwechsel blieben die in allen Belangen unterlegenen Oberweikertshofer weiter nahezu ungefährlich und versuchten, den Rückstand nicht größer werden zu lassen. Trotzdem kam Schwabmünchen zu weiteren Gelegenheiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Der dritte Schwabmünchner Treffer entschädigte ein wenig für die zweite Hälfte. Nach einem Ballgewinn von Maximilian Högg kam Maik Uhde in Nähe der Mittellinie an den Ball und setzte diesen direkt ins Netz. (AZ) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Matteo di Maggio (17.), 0:2 Tim Uhde (24./Foulelfmeter), 0:3 Maik Uhde (90.)