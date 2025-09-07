Aystetter Frust nach spätem Gegentor

Der SV Cosmos Aystetten hatte den Sieg schon vor Augen, doch in der Nachspielzeit gelang dem FC Stätzling im Derby der Landesliga Südwest noch das 1:1. Entsprechend enttäuscht waren die Cosmonauten. Besser war die Stimmung beim Spitzenreiter TSV Schwabmünchen, der erstmals in Oberweikertshofen gewinnen konnte.

Es lief bereits die 98. Minute, als Aystettens Torhüter Niklas Frank den letzten Angriff des FC Stätzling entschärfte und damit zumindest einen Punkt festhielt. Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Kevin Molnar das Derby ab. Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, hatte es schon befürchtet, dass der Ausgleich noch irgendwann fällt: „In Unterzahl sind wir kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus gekommen.“ Das 1:1 war letztendlich gerecht. Trotz zehn Gelben und zwei Gelb-Roten Karte wurde die Partie sehr fair geführt.

Zu Beginn diktierten die Aystetter in einem Spiel mit hohem Tempo und hoher Intensität das Geschehen. Sebastian Kempf gelang nach einem Eckball von Marcel Burda per Kopf das 1:0.

Stätzling konnte sich gegen die aufmerksame und aufopferungsvolle Cosmos-Abwehr keine glasklare Chance erspielen. Als aber David Schwab Gelb-Rot in der 58. Minute sah, setzten die Stätzlinger zu einem wahren Sturmlauf an. In der Nachspielzeit wurden die Angriffsbemühungen dann belohnt. Endrit Ahmeti traf aus dem Getümmel zum 1:1. Der Abseits reklamierende Aystetter Fabian Krug sah daraufhin ebenfalls die Ampelkarte. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 265

Tore: 1:0 Sebastian Kempf (10.), 1:1 Endrit Ahmeti (90.+3)

Gelb-Rot: David Schwab (58./SV Cosmos Aystetten), Fabian Krug (90.+4/SV Cosmos Aystetten)

Der entscheidende Moment: Eric Adam (rechts) lauert in dieser Szene auf den Ball und schiebt ihn ins leere Memminger Tor. – Foto: Gerd Jung

Der TSV Rain machte es unnötig spannend, doch letztlich setzte sich der Bayernliga-Absteiger mit 1:0 gegen den FC Memmingen II durch. Die Blumenstädter waren über die gesamte Spielzeit das aktivere und gefährlichere Team, verpassten es jedoch, ihre zahlreichen Chancen frühzeitig in weitere Tore umzumünzen.

Das alles entscheidende Tor fiel früh. Daniel Lechner wurde auf dem Weg Richtung Tor von Memmingens Keeper Felix Unger außerhalb des Strafraums unsanft gestoppt. Den Abpraller verwertete Eric Adam und schob den Ball ins leere Tor ein. Anschließend spielten fast nur noch die Blumenstädter. Lechner traf den Pfosten (21.), auch Adam, Paul Schmidt oder Fatlum Talla brachten den Ball nicht über die Linie. So mussten die Rainer Fans noch einmal zittern. Doch Memmingen biss sich an der sattelfesten Defensive die Zähne aus. Spielertrainer Dominik Bobinger brachte sich in der Schlussphase sogar selbst, um seiner Abwehr zusätzliche Stabilität zu verleihen. (gj)

Schiedsrichter: Nikita Kolodeznyj (Nüdlingen) - Zuschauer: 230

Tor: 1:0 Eric Adam (9.)