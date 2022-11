Immer wieder tanzten Marcel Burda und seine Mitstreiter vom SV Cosmos Aystetten die Kontrahenten vom TSV Dinkelscherben aus. Hier hat Daniel Wiener das Nachsehen. – Foto: Oliver Reiser

Aystettens Blitzstart entscheidet das Derby Cosmos nimmt mit einem 5:0-Sieg erfolgreich Revanche am TSV Dinkelscherben und klettert wieder auf Platz zwei +++ Bobingen patzt gegen Aufsteiger Germaringen +++ Türkgücü Königsbrunn geht wieder mit hängenden Köpfen vom Platz +++ Torspektakel in Oberstdorf +++ Haunstetten muss ein Rückschlag einstecken

Mit einem 5:0-Sieg hat sich der SV Cosmos Aystetten an TSV Dinkelscherben revanchiert, der ihm im Hinspiel zum Saisonstart eine 1:3-Niederlage zugefügt hatte. Der SV Cosmos hat dabei die Gäste mit einem Blitzstar eiskalt erwischt. Die Leistungsschwankungen beim TSV Bobingen gehen weiter. Gegen Aufsteiger Germaringen setzte es eine überraschende Niederlage. Alles andere als positiv gelaufen ist das erste Rückrunden-Spiel des TSV Ziemetshausen. Die Elf von Trainer Sven Müller unterlag beim Liga-Primus SV Egg 1:2. Der erhoffte Motivationsschub durch den neuen Trainer „Bobby“ Riedl und den sportlichen Leiter Werner Muth blieb bei der Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn aus. Sie ging zwar sehr konzentriert in diese Partie und hielt sie auch lange Zeit offen, stand aber am Ende wieder als Verlierer da. Nach einer Serie erfolgreicher Heimspiele – zuletzt drei Siege und zwei Remis – musste der TSV Haunstetten gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf FC Heimertingen einen Rückschlag einstecken. Gegen die Unterallgäuer kassierte die Elf von Raphael Friedrich eine 1:2-Niederlage.

Der Großteil der 240 Zuschauer hatte noch gar nicht richtig Platz genommen, da rappelte es bereits im Kasten des TSV Dinkelscherben. Nach nur 90 Sekunden marschierten Dejan Mijhailovic und Maximilian Heckel gegen die noch unsortierte Hintermannschaft der Gäste und David Djajic schloss diesen überfallartigen Angriff eiskalt zum 1:0 ab. Angriffslustig zeigte sich auch Marcel Burda, der erst an TSV-Schlussmann Lukas Kania scheiterte, in der 7. Minute das Leder aber wie an der Schnur gezogen zum 2:0 in den Winkel zimmerte. Ein herrlicher Treffer. Das frühe 2:0 gab natürlich Sicherheit. Mit blitzschnellem Umschaltspiel stürzten die Aystetter den TSV Dinkelscherben von einer Verlegenheit in die andere. Erst nach einer halben Stunde fanden auch die Gäste einmal statt. Alexander Brecheisen brachte den ersten Schuss aufs Tor, Cosmos-Keeper Arthur Mayer rettete vor Josef Kastner und Phillip Schmid köpfte vorbei. Mitten in dieses Aufflackern trat Marcel Burda als Löschmeister des kleinen Strohfeuers in Erscheinung. Nach einem unzulänglich abgewehrten Schuss von Nicolas Brummer gab er eine weitere Kostprobe seiner Schusstechnik. Der Ball schlug bereits im Netz ein, bevor Lukas Kania die Hände hochreißen konnte (40.). Zwei Minuten später musste sich der TSV-Torhüter ganz lang machen, um einen weiteren Schuss von Burda zu parieren. „Der Käse ist gebissen“, schwante Dinkelscherbens Betreuer-Urgestein Georg Kania schon zur Pause Ungemach. Es sollte sich bewahrheiten. Nach einem Eckball des starken Mijailovic köpfte der nicht gerade baumlange Patrick Wurm zum 4:0 ein (59.). Der kickende Co-Trainer musste dazu nicht einmal hochspringen. Und auch beim fünften Treffer ließ sich die Hintermannschaft der Lila-Weißen übertölpeln. David Djajic hatte keine Mühe, die überraschend gespielte Freistoßvorlage von Dejan Mijatovic einzuschießen (68.). (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 240

Tore: 1:0 David Djajic (2.), 2:0 Marcel Burda (7.), 3:0 Marcel Burda (40.), 4:0 Patrick Wurm (59.), 5:0 David Djajic (68.)

Gelb-Rot: Marcel Burda (78./SV Cosmos Aystetten)

Zu oft waren die Bobinger, wie hier Elias Ruf, gegen Germaringen nur in der Zuschauerrolle. – Foto: Elmar Knöchel

In der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel. Germaringen verteidigte hoch und machte das Mittelfeld eng. Torchancen gab es in der ersten Hälfte auf beiden Seiten keine einzige. Zu Beginn der zweiten Halbzeit agierte die Detke-Elf druckvoller. Doch auch jetzt blieben Torgelegenheiten Mangelware. Dann in der 52. Spielminute die kalte Dusche. Die Gastgeber waren aufgerückt und luden die Männer aus dem Allgäu zu einem Konter ein. Ein Pass von der linken Außenlinie in die Mitte genügte, um die Bobinger Abwehr auszuhebeln, und Timo Wörz konnte den Ball am machtlosen Adrian Schlotterer vorbei ins Tor drücken. Das Tor wirkte wie ein Wachmacher. Plötzlich kam mehr Zug in die Angriffe der Bobinger. Jetzt bekam Germaringens Torhüter, Daniel Hatzenbühler, Arbeit. er machte aber mit gelungenen Flugeinlagen mehrere Bobinger Gelegenheiten zunichte. In der 72. Minute wechselte Bobingens Trainer Sebastian Jeschek dann Cemal Mutlu ein. Nur zehn Minuten später verwandelte Mutlu einen Abpraller aus rund 12 Metern per Direktannahme zum 1:1. Mit diesem Treffer kam das Selbstvertrauen zurück. Kurz darauf hatte Mutlu noch eine weitere Chance durch einen Freistoß. Die Zuschauer hatten den Torjubel schon auf den Lippen, als in letzter Sekunde ein Germaringer Verteidiger noch die Fußspitze dazwischen brachte. Germaringen kam mit einem der seltenen Befreiungsschläge nach längerer Abwesenheit im Bobinger Strafraum mal wieder nach vorne. Als der Ball schon gewonnen war, sorgte ein Abpraller dafür, dass Germaringens Jakob Müller auf der rechten Abwehrseite Julian Peitzsch überspielen und nach innen passen konnte, wo Johannes Wagner in der dritten Minute der Nachspielzeit die erneute Führung erzielen konnte. Dass der Germaringer Spieler den Ball zuvor mit der Hand mitgenommen hatte, blieb ungeahndet. So war auch der zweite Germaringer Treffer zumindest fragwürdig. Für seine lauten Proteste sah Bobingens Trainer Sebastian Jeschek dann noch die Gelb-Rote Karte. Kurz zuvor hatte der Schiedsrichter den Bobinger Kapitän Paul Simler für ein Allerweltsfoul an der Mittellinie mit einer Zeitstrafe bedacht. Trotzdem gaben sich die Bobinger nicht geschlagen und warfen alles nach vorn. Noch in der gleichen Minute fiel Spielertrainer Christopher Detke nach einem Gewühl im Strafraum der Ball an der Fünfmeterlinie vor die Füße. Er war allerdings zu überrascht um kontrolliert zu verwandeln und die Germaringer Abwehr konnte in höchster Not klären. Als der Schiedsrichter dann bei einer Bobinger Ecke die „letzte Aktion“ anzeigte, kam auch Torwart Adrian Schlotterer mit nach vorne. Wieder gab es ein Gerangel im Allgäuer Strafraum und ein Bobinger Angreifer ging zu Boden. Doch Schiedsrichter Bahmann reichte das nicht für einen Elfmeter. Allerdings hätte es, wenn schon nicht Strafstoß, dann eigentlich Ecke geben müssen. Doch der überforderte Schiedsrichter entschied sich für Abstoß. So schlug die Germaringer Abwehr den Ball weit nach vorne und Andras Mayr hatte in der sechsten Minute der Nachspielzeit keine Mühe, den Ball ins leere Bobinger Tor zu befördern. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Manuel Bahmann (Dillingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Timo Wörz (52.), 1:1 Cemal Mutlu (82.), 1:2 Johannes Wagner (90.+3), 1:3 Andreas Mayr (90.+6)

Der TSV Ziemetshausen kam vor 150 Zuschauenden auf dem tiefen und schwierig zu bespielenden Platz in Egg zur ersten Chance. Den Schuss von Tarik Music konnte SVE-Torhüter Patrick Drexel jedoch abwehren (5.). Beide Akteure standen beim Ziemetshauser 0:1 erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Drexel trat bei einem Rückpass über den Ball, Music reagierte am schnellsten, umlief den Schlussmann und musste nur noch zur Führung einschieben (26.). Insgesamt hatten die Hausherren dennoch mehr vom Spiel und dementsprechend auch ein Chancen-Plus. Nach dem Rückstand ließ der Tabellenführer auch kaum noch Möglichkeiten der Gäste zu. „Da kam von uns nicht mehr viel“, fasste Sven Müller die zweite Halbzeit der Seinen mit einem Satz korrekt zusammen. Trotzdem brauchte Egg mehr als eine Stunde, ehe Simon Schropp der Ausgleich gelang (68.). Eine zehnminütige Zeitstrafe für den lange verletzt fehlenden Andreas Beckmann (taktisches Foul) überstand Ziemetshausen noch schadlos. Doch kaum war Beckmann wieder auf dem Feld, traf Jonas Walter zum späten, aber schließlich auch verdienten 2:1-Sieg des SV Egg (87.). (Schuster) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Florian Schatz (Kaufbeuren) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tarik Music (26.), 1:1 Simon Schropp (68.), 2:1 Jonas Walter (87.)

In einem spannenden, aktions- und torreichen Spiel trennten sich beide Teams mit einem insgesamt gerechten Unentschieden. Die Gäste hatten mit ihrer Ballsicherheit und großer Laufbereitschaft die Feldüberlegenheit, die Heimelf glänzte einmal mehr mit gekonnten, stets torgefährlichen schnellen Vorstößen. Die Niso-Boys hatten die ersten Chancen, Gebhart mit einem Freistoß und zwei gute Kopfbälle brachten aber nichts ein. Dann kam die Torlawine des FCO, Nicolas Reggel sorgte mit einem Flachschuß ins lange Eck für das 1:0 (19.). Jakob Haselberger legte überlegt für Markus Übelhör auf, der donnerte den Ball unter die Latte (21.), dann spielte Markus Übelhör Jakob Haselberger frei und es stand 3:0 (27.) Es folgten stürmische Angriffe der Gäste, Tim Kern und Felix Thum verkürzten noch vor der Halbzeit zum 3:2. Auch nach der Pause stürmte die SG weiter und glich verdient zum 3:3 durch Maximilian Gebhart aus. Der FCO befreite sich aber langsam vom Druck der Gäste und hatte seinerseits wieder gute Chancen. Andreas Maier mit einem Freistoß und Benedikt Eder (72.+75.) brachten dem FCO scheinbar wieder einen sicheren Vorsprung zum 5:3. Aber die Gäste gaben nicht auf und schoss schon eine Minute später durch Kern den Anschlußtreffer. Als alles schon mit einem knappen Sieg des FCO rechnete, kam Simon Frasch in der 95. Minute im 16er glücklich an den Ball und schob zum 5:5 ein.

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nicolas Reggel (19.), 2:0 Markus Übelhör (21.), 3:0 Jakob Haselberger (27.), 3:1 Tim Kern (29.), 3:2 Felix Thum (39.), 3:3 Maximilian Gebhart (47.), 4:3 Andreas Maier (72.), 5:3 Benedikt Eder (75.), 5:4 Tim Kern (76.), 5:5 Simon Frasch (90.+5)

Nachdem der TSV die ersten Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen konnte, gelang dem FC Heimertingen mit zwei Torschüssen eine recht schmeichelhafte 2:0-Führung durch Treffer von Manuel Schmid (17.) und Ivan Zaper (35.). Den Platzherren gelang zwar noch der 1:2-Anschlusstreffer durch Christian Krieger (54.), doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen, da im Spiel nach vorne die Präzision fehlte und etwaige Abschlüsse zumeist kläglich vergeben wurden. Insgesamt agierten die Gäste cleverer und ballsicherer und hatten durch Lukas‘ Lattenknaller noch eine hochkarätige Chance (90.). „Die ersten 20 Minuten waren wir richtig gut im Spiel, da müssen wir eigentlich ein oder zwei Treffer vorlegen. Nach dem ersten Gegentor, das noch unglücklich abgefälscht zustande kam, verfielen wir wieder in alte Muster, es war zu wenig Kommunikation auf dem Platz“, beklagte TSV-Coach Friedrich. (chw)

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Manuel Schmid (17.), 0:2 Ivan Zaper (35.), 1:2 Christian Krieger (54.)

Ebrima Sanyang (links) auf den Weg in den Kissinger Strafraum. – Foto: Hieronymus Schneider

In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Teams ab, jedes suchte die Lücke in der gegnerischen Abwehr. Die erste echte Torchance hatte Kissing mit Lukas Siebert, der nach Sololauf knapp am Pfosten vorbei zielte. Auf der Gegenseite lief Egor Keller bei einem Konter alleine auf und davon, aber Torwart Niklas Heyen konnte ihm den Ball vor dem Strafraum vom Fuß grätschen. In der 54. Minute fiel wie aus heiterem Himmel der Führungstreffer für die Gäste. Türkgücü-Verteidiger Solomon Olaitan spielte einen Querpass im Mittelfeld in die Beine von Lukas Siebert und der überraschte den weit vor dem Tor stehenden Keeper Burak Parlak mit einem Schuss aus etwa 40 Metern Entfernung zum 0:1. Wenige Minuten später bot sich für Türkgücü die große Chance zum Ausgleich. Cemal Nam dribbelte in den Strafraum und wurde von einem Kissinger Verteidiger regelwidrig zu Fall gebracht. Kaan Dogan führte den fälligen Elfmeter mit einem Lupfer in die Tormitte aus und hatte großes Pech, dass der Ball an die Querlatte ging. Im Nachschuss brachte er den Ball zwar noch über die Linie, aber er hatte ihn dabei mit der Hand berührt. Um diese verpasste Chance wettzumachen, erhöhten die Königsbrunner den Druck und in der 65. Minute fasste sich Mert Akkurt ein Herz und traf mit sattem Schuss aus gut zwanzig Metern zum 1:1-Ausgleich. Nun war Türkgücü drauf und dran, das Spiel noch zu drehen. Ein gekonnter Spielzug über Mert Akkurt und Özgün Kaplan brachte Ebrima Sanyang im Strafraum in gute Schussposition. Er zögerte aber zu lange mit dem Abschluss und wurde noch abgeblockt. Kurz darauf schloss Sanyang einen Angriff mit beherztem Schuss ab, der aber über das Tor ging. Zwei Freistöße der Kissinger besiegelten dann die Heimniederlage für Türkgücü. In der 77. Minute köpfte Moritz Willis einen von rechts getreten Freistoß wuchtig zum 1:2 in die Maschen. Zehn Minuten später war es ein weiter Freistoßball von links, den Moritz Willis per Kopf für Lukas Siebert vorlegte und der versenkte ihn zum 1:3. Dem konnten die Türkgücü-Spieler nichts mehr entgegensetzen. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Lukas Siebert (54.), 1:1 Mert Akkurt (65.), 1:2 Moritz Willis (77.), 1:3 Lukas Siebert (87.)

Ottobeuren ging bereits in der 17. Minute durch Marcus Harzenetter in Führung. Bora Imamogullari konnte erst in der 76. Minute für Kaufbeuren ausgleichen. Doch nur zwei Minuten später ging der TSV wieder mit 2:1 durch David Schäffler in Führung. Doch die Hausherren hatten durch Ardi Rramanaj das letzte Wort, als dieser in der 84. Minute für den Endstand sorgte.

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marcus Harzenetter (17.), 1:1 Bora Imamogullari (76.), 1:2 David Schäffler (78.), 2:2 Ardi Rramanaj (84.)