Grund zum Feiern hatten die Kicker des SV Cosmos Aystetten nach dem 5:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim TSV Bobingen. Am Sonntag wollen sie nach dem Spiel gegen Spitzenreiter Egg auch zuhause jubeln. – Foto: Oliver Reiser

Aystetten will weiter feiern Vor dem Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter SV Egg sieht Co-Trainer Patrick Wurm noch Luft nach oben +++ Bobingen steht in Kaufbeuren unter Zugzwang +++ Kissing will den Auswärtsfluch besiegen

Mit dem 5:0-Auswärtserfolg beim selbst ernannten Aufstiegsaspiranten TSV Bobingen hat der SV Cosmos Aystetten in der Bezirksliga Süd ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Deshalb tritt man auch mit breiter Brust zum Gipfeltreffen gegen den Spitzenreiter SV Egg an der Günz an. Im Heimspiel gegen den Neuling SVO Germaringen will der SV Türkgücü Königsbrunn die Auswärtsniederlage beim Tabellenführer SV Egg an der Günz mit einem überzeugenden Heimsieg vergessen lassen.

SV Cosmos Aystetten – SV Egg/Günz (So, 15 Uhr) „5:0 sieht gut aus, aber einige Situationen hätten wir noch besser lösen können“, sieht Patrick Wurm vor allem spielerisch noch Luft nach oben. „Zu wenig Bewegung ohne Ball“, hat der kickende Co-Trainer, der zurzeit zusammen mit Kapitän Fabian Krug Chefcoach Ivan Konjevic vertritt, ausgemacht. Was ihm hingegen gefallen hat, war die Einstellung, das Zweikampfverhalten und der Einsatz. „Rackern auf matschigem Boden ist normalerweise nicht unsere Paradedisziplin. Aber wir haben gezeigt, dass wir das auch können.“ Das wird auch gegen den SV Egg an der Günz notwendig sein, der seit vielen Jahren in fast unveränderter Besetzung zusammenspielt und nach dem unglücklichen Abstieg über die Relegation den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt. „Egg hat gute Einzelspieler im Team und spielt richtigen Powerfußball“, ist sich Wurm im Klaren, dass man gegen die Allgäuer dagegenhalten muss. In der Verfassung von Bobingen braucht der SV Cosmos jedoch vor keinem Gegner Angst haben. Auch wenn Torhüter Daniel Mrozek wegen einer Verletzung am Sprunggelenk ausfällt. Für ihn tritt Arthur Mayer zwischen die Pfosten. „Ich bin froh, dass wir zwei Keeper auf diesem Niveau haben“ sagt Wurm, der auch wieder auf David Djajic (Rotsperre abgesessen) zurückgreifen kann. Es fehlt lediglich Maximilian Heckel (Finger gebrochen). Fraglich ist Edward Schäfer, der zuletzt Corona-positiv war.

„Das wird ein echter Gradmesser“, sagt Eggs Trainer Karlheinz Schabel. Fußballerisch findet er, seien die Aystetter das beste Team der Liga. „Es ist bekannt, dass die unbedingt wieder aufsteigen wollen“, sagt er. Schabel und seine Egger haben derzeit noch vier Punkte Vorsprung auf Cosmos. Man habe sich in den letzten beiden Auswärtsspielen „etwas dämlich“ angestellt, erklärt der Coach. Trotzdem fahre man mit dem klaren Ziel nach Aystetten, dort zu gewinnen. Schabel leitete am Freitagabend erstmals wieder das Abschlusstraining in Egg und dürfte dabei besonderes Augenmerk auf das Abwehrverhalten seiner Mannschaft gelegt haben. Der Übungsleiter war in den vergangenen beiden Wochen coronabedingt ausgefallen und wurde von seinem Co-Trainer Guido Martin vertreten. (oli/jürs) Lokalsport Labo / Lokalsport NU

Das letzte Heimspiel im April konnte der TSV Bobingen (in blau) gegen Kaufbeuren mit 3:0 gewinnen. Torschützen damals: zweimal Florian Gebert und Simon Schlotterer, der zurzeit wegen eines Kreuzbandrisses nicht einsatzfähig ist. – Foto: Elmar Knöchel

Heute, 16:00 Uhr SpVgg Kaufbeuren Kaufbeuren TSV Bobingen TSV Bobingen 16:00 PUSH

SpVgg Kaufbeuren – TSV Bobingen (Sa, 16 Uhr) In Kaufbeuren kommt es gegen den TSV Bobingen zum Verfolgerduell. Dabei empfängt der Tabellenzweite den Tabellenvierten. Langsam lichtet sich das Lazarett bei den Hausherren: Diese Woche stiegen Dominik Hiltwein und Kevin Riehle wieder ins Mannschaftstraining ein. Jedoch fallen Paboy Camara, Daniel Osowski und Jonas Ruf weiterhin aus. Trainer Mahmut Kabak gibt der Jugend weiterhin die Möglichkeit, sich zu beweisen.

„Nach den letzten Ergebnissen sind wir dieses Mal sicher nicht in der Favoritenrolle“, sagt Bobingens Spielertrainer Christopher Detke. Man kenne den Gegner. Es sei eine sehr gute, kompakte und laufstarke Mannschaft, die, im Vergleich zum Vorjahr, eher noch stärker geworden sei. Viele der Spieler in Kaufbeuren hätten zudem bereits Landesligaerfahrung. „Wir fahren nicht ins Allgäu, um uns zu verstecken. Wir wollen dort punkten“, gibt sich Detke kämpferisch. Man hätte sich auch die Tabellensituation und den Punkteschnitt angeschaut. Dabei sind sie an der Hoechster Straße zu dem Schluss gekommen, dass die Truppe immer noch im „grünen Bereich“ sei. Von einer Krise könne keine Rede sein, betont Spielertrainer Detke. Eine leichte Aufgabe wird es für die Schützlinge von Christopher Detke und Sebastian Jeschek sicherlich nicht werden. Die Frage wird sein, ob das Trainerteam den richtigen Schalter gefunden hat, um das Team wieder zurück in die Spur zu bringen. Nun ist der Charakter der jungen Mannschaft gefordert. Nur wenn das Team wieder zurück zu den Leistungen vom Saisonbeginn findet, wird es den Tabellenzweiten aus dem Allgäu ärgern können. Das Potenzial ist in der Mannschaft vorhanden. Ob sie es abrufen kann, muss sich zeigen. Der im letzten Spiel mit einer Schulterverletzung ausgewechselte Berkay Akgün konnte unter der Woche zwar nicht trainieren, wird aber in Kaufbeuren wohl wieder auf der Bank sitzen. Mittelfeldspieler Paul Simler fehlt aus beruflichen Gründen. (Knöchel) Lokalsport SZ

SV Türkgücü Königsbrunn – SVO Germaringen (So, 15 Uhr) Für Türkgücü Königsbrunn geht es nach den Spielen gegen die Spitzenmannschaften der Liga nun darum, sich den Platz im Mittelfeld zu sichern. Mit einem Sieg über den Tabellenvorletzten SVO Germaringen soll damit der Anfang gemacht werden. Dennoch sollten die Königsbrunner diesen Gegner keinesfalls unterschätzen. Deren Torjäger Peter Wahmhoff dürfte aber nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Oberstdorf noch gesperrt sein. Doch die Nummer zwei, Patrick Wörz, steht ihm mit sieben Treffern nur um ein Tor nach. Auch wenn er gegen Haunstetten einen Elfmeter verschossen hat.

Im Lager der Germaringer konnte ein knapper, aber verdienter 2:1-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten bejubelt werden. „Ich hoffe, der Sieg gibt nun wieder Vertrauen in unser eigenes Spiel“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Baumann, der sein Team spielerisch durchaus in der Bezirksliga angekommen sieht. Mit einem Sieg gegen den SV Türkgücü Königsbrunn könnte durchaus der ein oder andere Tabellenplatz gutgemacht werden. (Schneider) Lokalsport SZ





TSV Haunstetten – TSV Ottobeuren (Sa, 15 Uhr)

Da beide Mannschaften jeden Punkt gebrauchen können, wird es sicherlich ein offenes Spiel werden. Um an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anzuknüpfen, wollen die Ottobeurer alle Hebel in Bewegung setzen. Sollte es der Defensive der Gäste gelingen, wie in den letzten drei Partien sicher zu stehen, ist definitiv ein Auswärtssieg möglich, da auch die Offensivreihe von Spiel zu Spiel besser in Fahrt kommt.

FC Oberstdorf – TSV Dinkelscherben (Sa, 14 Uhr) „Wir müssen die Offensive in den Griff bekommen. Aber nach einer solchen Leistung wie vergangene Woche in Ottobeuren gilt es zuallererst, Laufbereitschaft und Einsatzwillen an den Tag zu legen“, sagt FCO-Spielertrainer Maier enttäuscht. Die jüngste Leistung bei Mitkonkurrent Ottobeuren sei 70 Minuten lang nicht ligatauglich gewesen. Behäbigkeit im Ballbesitz, kaum vorhandene Lauf- und Zweikampfbereitschaft sowie etliche individuelle Aussetzer waren für die Niederlage verantwortlich. „Es war ein grausames Bezirksligaspiel und ich bin auf die Reaktion meiner Mannschaft gespannt. Mehr will ich nicht mehr dazu sagen“, sagte Maier.

Für Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel ist der Trip nach Oberstdorf keine Qual, sondern eher ein Erlebnis, wobei der 44-Jährige klarstellt: „Der Fokus liegt auf den 90 Minuten, wir wollen keinesfalls ohne Punkte die Heimreise antreten.“ Fünf Plätze und fünf Punkte trennen die Lila-Weißen derzeit vom Gegner Oberstdorf. „Wir wollen eine neue Serie starten und Oberstdorf auf Distanz halten“, lautet deshalb Finkels Auftrag. Gegen Oberstdorf müssen die Lila-Weißen auf Kapitän Max Micheler (beruflich verhindert) verzichten. Dafür rückt Mittelfeldakteur Alexander Bäurle nach auskurierter Mandelentzündung wieder in den Kader. (ilia) Lokalsport Labo

Heute, 15:00 Uhr FC Thalhofen FC Thalhofen Kissinger SC Kissinger SC 15:00 PUSH

FC Thalhofen – Kissinger SC (Sa, 15 Uhr) Gegen den Kissinger SC will der FC Thalhofen die nächsten drei Punkte einsammeln. Jedoch hat die Heimbilanz noch Luft nach oben. „Wir wollen unseren Fans ein gutes Spiel zeigen und den vierten Heimsieg der Saison einfahren“, sagt Janik Suske. „Ich denke, der Schlüssel für den Erfolg liegt in der Defensive. Wir müssen die Konzentration wie vergangene Woche auf den Platz bringen und die Zweikämpfe entscheiden“, sagt Trainer Florian Niemeyer. Zurück kehren Dominik Dürr und Jakob Zeiler. Jedoch fallen Fabian Hartmann, Arber Jakupi und Kapitän Marco Steinhauser aus.

Zuhause top, auswärts flop – das gilt in dieser Spielzeit bislang für den Kissinger SC. Der Aufsteiger hat alle seine Punkte auf dem heimischen Platz geholt. In der Fremde gab es bei sechs Auftritten sechs Niederlagen. Erklären kann sich das auch KSC-Trainer Marco Henneberg nicht. Nach der Niederlage in Niedersonthofen vor zwei Wochen scherzte er noch: „Wir müssen einen Antrag stellen, dass wir nur noch zuhause spielen.“ Am Samstag hat der KSC beim FC Thalhofen die nächste Möglichkeit den Auswärtsfluch zu brechen. (sry) Lokalsport FA