Aystetten macht einen großen Schritt aus dem Keller

Aystetten tat sich schwer gegen die laufstarken und bissigen Ehekircher. Torchancen waren in der ersten Halbzeit Mangelware. Nach der Pause kamen die Cosmonauten besser und druckvoller ins Spiel. Kevin Makowski markierte folglich die Führung nachem er sich zuvor am Strafraum den Ball selbst erkämpft hatte.

Der SV Cosmos war nun auf Betriebstemperatur, in die Karten spielten auch zwei Ampelkarten. Erst erwischte es Ehekirchens Metehan Tozakoglu, fünf Minuten später seinen Spielertrainer Jonas Halbmeyer. Jetzt spielte nur noch Aystetten. Beim 2:0 lupfte Sebastian Kempf einen Ball über die gesamte Abwehr auf Dominik Isufi - und dessen Pass nutzte Hardy Noack zum erfolgreichen Abschluss. Ehekirchen konnte nicht mehr und Aystetten wollte nichts mehr riskieren. Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 148

Tore: 1:0 Kevin Makowski (51.), 2:0 Hardy Noack (77.)

Gelb-Rot: Metehan Tozakoglu (66./FC Ehekirchen), Jonas Halbmeyer (71./FC Ehekirchen)