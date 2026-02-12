Ayoub Assameur bleibt ein weiteres Jahr „Polizist“ von Ismail Yesilyurt · Heute, 07:10 Uhr · 0 Leser

Ayoub Assameur (li., U 19 Holstein) gegen seinen zukünftigen Klub mit Luca Tunjc gegen Fyn Claasen (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV Neumünster hat den Vertrag mit Ayoub Assameur verlängert. Damit honoriert der Tabellenneunte der Flens-Oberliga die bisherigen guten Leistungen des 19-Jährigen: Assameur ist vor allem im Zentrum zu Hause, wo er als spielstarker und laufstarker Mittelfeldakteur agiert und die Verbindung zwischen Defensive und Angriff herstellt.

Positive Entwicklung beim PSV Union Neumünster Ayoub Assameur, der von der U19 von Holstein Kiel nach Neumünster kam, gehört seit der Saison 2025/26 fest zum Kader des PSV Union Neumünster und hat sich dort schnell in der Oberliga Schleswig-Holstein zurechtgefunden. In seiner noch jungen Laufbahn stehen bereits 15 Pflichtspiele im Herrenbereich in der Vita, was für seine Rolle als verlässlicher Kaderspieler spricht. Mehr Vorbereiter denn Vollstrecker Statistisch ist Assameur bislang noch kein torgefährlicher Akteur, sondern eher ein mannschaftsdienlicher Mittelfeldspieler. Dass bisher noch kein Tor auf dem Konto des Bruders von Anis Assameur, der beim SVE Comet Kiel in der Landesliga Schleswig spielt, eingegangen ist, zeigt, dass die Stärken weniger im Abschluss, dafür stärker im Ballbesitzspiel, im Anlaufen und in der Arbeit gegen den Ball liegen.