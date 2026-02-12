Ayoub Assameur bleibt ein weiteres Jahr „Polizist“

Der PSV Neumünster hat den Vertrag mit Ayoub Assameur verlängert. Damit honoriert der Tabellenneunte der Flens-Oberliga die bisherigen guten Leistungen des 19-Jährigen: Assameur ist vor allem im Zentrum zu Hause, wo er als spielstarker und laufstarker Mittelfeldakteur agiert und die Verbindung zwischen Defensive und Angriff herstellt.
Ayoub Assameur, der von der U19 von Holstein Kiel nach Neumünster kam, gehört seit der Saison 2025/26 fest zum Kader des PSV Union Neumünster und hat sich dort schnell in der Oberliga Schleswig-Holstein zurechtgefunden. In seiner noch jungen Laufbahn stehen bereits 15 Pflichtspiele im Herrenbereich in der Vita, was für seine Rolle als verlässlicher Kaderspieler spricht.
Statistisch ist Assameur bislang noch kein torgefährlicher Akteur, sondern eher ein mannschaftsdienlicher Mittelfeldspieler. Dass bisher noch kein Tor auf dem Konto des Bruders von Anis Assameur, der beim SVE Comet Kiel in der Landesliga Schleswig spielt, eingegangen ist, zeigt, dass die Stärken weniger im Abschluss, dafür stärker im Ballbesitzspiel, im Anlaufen und in der Arbeit gegen den Ball liegen.
„Der PSV Union Neumünster freut sich sowohl über die Entwicklung als auch den weiteren Verbleib von Ayoub Assameuer und sieht in ihm einen Spieler, der sich auch in Zukunft weiterentwickeln und eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen kann“, verlautete der PSV Neumünster in der Pressemeldung.
Assameur selbst zeigt sich dankbar und motiviert: „Ich freue mich, noch ein weiteres Jahr beim PSV Neumünster zu bleiben. In meinem ersten Jahr im Herrenbereich konnte ich viel lernen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Umso dankbarer bin ich für das Vertrauen des Vereins und die Unterstützung der Mannschaft. Ich freue mich darauf, mich weiterzuentwickeln und auch in der kommenden Saison alles für das Team zu geben!“