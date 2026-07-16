Ayman Jalti verstärkt den FC Kray

Ayman Jalti spielt wieder für den FC Kray. – Foto: FC Kray

Der FC Kray begrüßt mit Ayman Jalti den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Der 24 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom Vogelheimer SV an die Buderusstraße und ist im Verein kein Unbekannter. Bereits in der U19 trug Jalti das Trikot des FC Kray.

Der schnelle Außenspieler bringt viel Tempo und Torgefahr mit. In 55 Pflichtspielen für den Vogelheimer SV erzielte er 19 Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Mit seiner Dynamik und seinem Zug zum Tor soll er das Offensivspiel des FC Kray weiter beleben.

Schneller Spieler mit guter Einstellung

Auch Trainer Dimitrios Pappas freut sich über den Neuzugang: "Ayman ist ein sehr schneller Spieler mit einer richtig guten Einstellung zum Fußball. Er passt menschlich und sportlich absolut in unsere Mannschaft und gibt uns mit seiner Dynamik und seinem Tempo eine weitere Facette in unserem Offensivspiel. Wir freuen uns, dass er sich für den FC Kray entschieden hat."