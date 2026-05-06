Aylin Yaren beendet Profikarriere, Lichtenrade verlängert mit Trainer

– Foto: Sebastian Räppold

In einem emotionalen Video auf Instagram verkündete Aylin Yaren ihr Ende im Profifußball. Die 36-Jährige, die in ihrer Laufbahn für mehrere Vereine Bundesliga gespielt und auch das Trikot der türkischen Nationalmannschaft getragen hat, läuft seit 2022 für den FC Viktoria Berlin auf, schaffte mit dem Klub den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dieser Saison wird dann aber Schluss sein.

Der Lichtenrader BC hat mit Trainer Detlef Garz verlängert. Garz, der über Jahre hinweg immer wieder an der Seitenlinie Platz nahm, bekleidet das Traineramt seit Beginn der laufenden Saison wieder. Er führte das Team (Stand heute) auf einen guten vierten Platz in der Bezirksliga Staffel 1. Ein Aufstieg und eine damit verbundene Rückkehr in die Landesliga wird in dieser Spielzeit aber nicht mehr realisierbar sein.

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