Aykut Babayigit schießt SG Obere Lahn zum Dreier

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf feiert das ehemalige Schlusslicht SG Obere Lahn den ersten Saisonsieg. Einen Hattrick schnürt ein Wallauer beim Erfolg gegen Vatanspor +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Obere Lahn hat den ersten Sieg. Das bisherige Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am Sonntag die SG Silberg/Eisenhausen II durch zwei Last-Minute-Tore von Aykut Babayigit 2:0 geschlagen. Der SSV Endbach/Günterod hat gegen Hörlen/Lixfeld ein 1:3 zum 3:3 ausgeglichen.