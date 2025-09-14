 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Kaan Akmese (re.) und der TSV Caldern waren zu stark für Silas Stark (2. v. rechts) und den FV Breidenbach II, der eine herbe 0:8-Heimniederlage hinnehmen muss. © Jens Schmidt
Aykut Babayigit schießt SG Obere Lahn zum Dreier

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf feiert das ehemalige Schlusslicht SG Obere Lahn den ersten Saisonsieg. Einen Hattrick schnürt ein Wallauer beim Erfolg gegen Vatanspor +++

Marburg-Biedenkopf. Die SG Obere Lahn hat den ersten Sieg. Das bisherige Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am Sonntag die SG Silberg/Eisenhausen II durch zwei Last-Minute-Tore von Aykut Babayigit 2:0 geschlagen. Der SSV Endbach/Günterod hat gegen Hörlen/Lixfeld ein 1:3 zum 3:3 ausgeglichen.

