Aying spuckt Murnaus Reserve in die Mass: „Enttäuscht und verärgert“

Die Mass schmeckte fad. Das lag mit Sicherheit nicht an der allgemeinen Laune am ersten Wiesn-Sonntag. Als „enttäuscht und verärgert“ beschreibt Stephan Bierling die Stimmung beim TSV 1865 Murnau II auf dem Oktoberfest. Der späte Ausgleich war, als hätte man seinen Mannen in den Masskrug gespuckt. Zumal das 2:2 auf dermaßen kuriose Weise fiel, dass man es auch bei zig Versuchen nicht geschafft hätte, diesen Treffer zu replizieren. Beim Versuch einer Flanke rutschte Florian Paul weg, verpasste damit aber dem Ball einen höchst unnatürlichen Drall. Wenige Augenblicke später schlug er im Winkel ein – und die Ayinger feierten ihren Helden Florian Paul lautstark.

Der Fanblock der Gastgeber, ziemlich laut und neben der Murnauer Bank lokalisiert, war noch so ein Faktor in dieser Partie, der zwischen Murnau und dem zweiten Sieg in der Kreisliga stand. Die gut gelaunten und gerne auch mal provokanten Anhänger der Sportfreunde brachten mit ihren Sprüchen und Parolen die Murnauer aus dem Takt. In den ersten 20 Minuten nämlich bewegte sich der TSV im Gleichschritt nach vorne. „Total spielbestimmend“ sah Bierling seine Fußballer. Paul Juntke schloss einen Angriff nach Balleroberung sehenswert zum 1:0 ab.

Aying realisierte, dass es so gegen die jungen Drachen nicht reichen würde und wählte ein interessantes Mittel: „Sie haben jeden Kontakt angenommen, sind kontinuierlich gefallen“, schildert Bierling. Für den Schiedsrichter sei’s schwierig gewesen, legale Aktionen von Fouls zu unterscheiden. Zumal der Fanblock der Ayinger die Zweikämpfe mit der dazugehörigen Akustik unterlegte. Kurz gesagt: Über das Spiel brach eine Unruhe herein, die vor allem den Murnauern schadete. „Wir haben uns beeinflussen lassen.“ Aus Angst vor Fouls gingen sie nicht mehr so hart ran an ihre Gegner, die wiederum kamen öfters gefährlich an den Strafraum. Zur Unrast kam Ungeduld hinzu, wie bei mehreren Szenen zu sehen war, als Murnau ins Abseits stürmte und so gute Umschaltmomente ungenutzt ließ.