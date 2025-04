Ayhan Kirlangic verkündet Abschied bei Al-Arz

Nach 20 Spieltagen steht Al-Arz im gesicherten Mittelfeld, zwar ohne eine Chance aufzusteigen, gleichzeitig jedoch auch weit vor den Abstiegskämpfen. Nun tritt der Cheftrainer aus heiterem Himmel, zurück. Für Kirlangic sind die Gründe für seinen eigenen Rücktritt jedoch klar. "Es macht einfach keinen Sinn mehr. Es kommen teilweise nur sechs Mann zum Training. Gegen Frintrop sind erst 15 Minuten vor dem Anpfiff einige Jungs erschienen. So kann man kein Spiel vernünftig vorbereiten. Leider zieht sich das schon seit Wochen so durch. Jetzt habe ich meine persönlichen Konsequenzen gezogen und dem Vorstand meinen Rücktritt angeboten. Das Angebot wurde auch angenommen. Wir gehen als Freunde auseinander. Ich wünsche Al-Arz Libanon für die Zukunft nur das Beste", erklärte Kirlangic dem RevierSport. Der 46-Jährige ist seinem kürzlichen Abschied bereit für neue Aufgaben. Nach den Informationen des RS ist ein Bezirksligist auf den Trainer aufmerksam geworden.

Einen bitteren Beigeschmack hat der Rücktritt des Übungsleiters schon, denn in der Saison machte er große Ansagen in Richtung des Tabellenführers Rot-Weiss Essen II. Zum Zeitpunkt seines Abgangs beträgt der Rückstand auf die Essener satte 26 Zähler. Der ehemalige Coach von Ar-Arz erläuterte die Gründe für seine Kampfansage: "Ich wollte RWE in keiner Sekunde etwas Böses - im Gegenteil: Ich liebe Rot-Weiss Essen. Ich wollte nur den Fokus auf Al-Arz Libanon richten, etwas Werbung für den Verein machen. Ich glaube, dass mir das zum damaligen Zeitpunkt auch gelungen ist."

Wie es jetzt mit Al-Arz und Ex-Trainer Kirlangic weitergeht, bleibt abzuwarten. Für den Tabellensiebten steht am kommendem Spieltag die Begegnung gegen den FC Karnap an. Nach zwei Niederlagen in Folge will Libanon nun mit neuem Cheftrainer wieder einen Sieg einfahren.