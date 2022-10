Ayhan Kirlangic geht als Trainer nach Afrika Am Dienstag geht es für den ehemaligen Jugendtrainer von Croatia Duisburg, FSV Duisburg und SG Unterrath los. Der 44-jährige heuert beim Zweitligisten Chase FC in Ghana an.

Ayhan Kirlangic hat als Trainer schon eine ganze Menge erlebt, vorwiegend allerdings als Trainer im Jugendbereich. So war er etwa in der A- und B-Junioren-Niederrheinliga mit Croatia Duisburg unterwegs, so danach auch beim FSV Duisburg und bei der SG Unterrath. Zuletzt coachte er die A-Jugend des TV Jahn Hiesfeld, doch das wird ihm künftig zumindest vorerst nicht mehr möglich sein. Denn der Trainer wagt einen großen Schritt und geht als Trainer nach Afrika.

"Ich fliege am kommenden Dienstag nach Ghana als Trainer, ich gehe zum Verein Chase FC. Sie spielen noch in der zweiten Liga. Ich habe erstmal ein Vertrag für sechs Monate. Ich will mein Glück probieren und alles geben, um den Verein, diese Mannschaft in die Premier Liga zu führen. Vielleicht auch von dort aus in Welt hinaus weiter zu gehen", verrät Kirlangic seine Pläne.

"Kann es schaffen, weil ich an mich glaube"

"Ich werde diesen Weg gehen und meine Erfahrungen machen. Ich denke, ich kann es schaffen, weil ich an mich glaube", erklärt der in Essen wohnhafte, 44-jährige Coach. "Ich habe viel gelernt in Deutschland als Trainer, und das will ich da auf dem Platz bringen. Und wenn es nicht klappen sollte, komme ich wieder zurück, habe eine Erfahrung mehr und natürlich etwas gelernt", fügt er noch an.