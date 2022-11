Ayer Zweite mit Niederlage gegen Weißenhorn

So., 06.11.2022, 13:00 Uhr

Die Reserve des FV Ay konnte auch beim Heimspiel gegen den FV Weißenhorn nicht die ersehnten

drei Punkte einfahren. Man konnte zwar gegenüber den letzten Wochen eine klare

Leistungssteigerung zeigen, war aber viel zu fahrig vor dem gegnerischen Tor. Dabei blieben

insbesondere vor der Halbzeitpause teils klare Chancen zur Führung aus. Auf der anderen Seite

machten es die Gäste besser, nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld konnte der FV

Weißenhorn in der 38.Minute das 0:1 erzielen. Der FV Ay war im Anschluss und über die restliche

Spielzeit zwar die tonangebende Mannschaft, konnte aus dieser Überlegenheit jedoch kein Kapital

schlagen. Zu oft wurde der letzte Pass nicht genau genug gespielt oder man verlor sich in unnötigen

Zweikämpfen den Ball. So handelte man sich eine