Ayer Reserve dreht in der zweiten Halbzeit auf

Die Reserve des FV Ay hatte den TSV Kettershausen zu Gast an der Freudenegger Straße. Die Heimelf fand zu Beginn des Spiels überhaupt nicht in die Partie und die Gäste nutzen das gnadenlos aus. Bereits nach 8 Minuten konnte der TSV nach einem Fehler in der Ayer Abwehr auf 0:1 stellen. Das Spiel kannte auch danach nur eine Richtung und die Gäste konnten per Doppelschlag in der 20. bzw. 25.Minute auf 0:3 stellen. Die Heimelf schaffte es erst im Anschluss durch einige Umstellungen das Spiel zu stabilisieren und die Partie offener zu gestalten. Trotzdem ging es mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei setzte der FV Ay nochmal alles auf eine Karte und stellte Routinier Marc Winkler in den Sturm. Das zeigte auch gleich Wirkung und in der 51.Minute konnte dieser per Kopf das 1:3 markieren. Nur 5 Minuten später erzielte Winkler dann sogar das 2:3 nachdem er einen Konter souverän im Tor unterbrachte. Und nach erneut nur 5 Minuten machte er seinen lupenreinen Hattrick perfekt und versenkte den Ball nach schöner Einzelleistung zum 3:3 Ausgleich. Danach plätscherte das Spiel so vor sich hin und beide Teams schienen mit dem Unentschieden zufrieden zu sein. Erst in den Schlussminuten nahm die Partie an Fahrt auf und der TSV schien nach einem satten Abschluss zum 3:4 die Partie nun doch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Aber Spielertrainer Nivokazi besorgte mit dem Schlusspfiff per Freistoß noch das 4:4 Endergebnis.