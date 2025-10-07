– Foto: Javad Mohammadpour

Ayala meldet sich mit Tor zurück, doch FC Roj gelingt nur Remis Der FC Roj muss die Tabellenführung in der Landesliga 3 abgeben.

Im Derby gegen TuS Eichlinghofen zeigte Roj ein Heimspiel, das von Kontrolle und Dominanz geprägt war, am Ende aber nur einen Punkt brachte.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr FC Roj Dortmund FC Roj TuS Eichlinghofen TuS Eichlinghofen 2 2 Von Beginn an hatte das Team das Spiel im Griff und hätte früh in Führung gehen können nach einer riesigen Chance von Rosenkranz. Die Führung durch Ayala, der nach seiner Rotsperre erstmals wieder dabei war, war dannfolgerichtig und sorgte kurzzeitig für Sicherheit.

Danach hatte Roj weitere Möglichkeiten das 2 zu 0 nachzulegen. Ayala traf nur den Pfosten. Dann kam Eichlinghofen wie aus dem Nichts zum Ausgleich nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Kurz darauf begingen wir einen unnötigen Fehler im Strafraum, der zu einem Elfmeter für Eichlinghofen führte. Zwei Geschenke, die die Gäste dankend annahmen und die so einfach nicht passieren dürfen. Auch nach dem 2 zu 2 kurz vor der Pause blieb Roj feldüberlegen, doch vor dem Tor fehlte die Konsequenz. Die größte Chance hatte Yesilova, als er frei vor dem Tor stand, doch der Keeper hielt glänzend.