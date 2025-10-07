Ayala meldet sich mit Tor zurück, doch FC Roj gelingt nur Remis

Im Derby gegen TuS Eichlinghofen zeigte Roj ein Heimspiel, das von Kontrolle und Dominanz geprägt war, am Ende aber nur einen Punkt brachte.
Von Beginn an hatte das Team das Spiel im Griff und hätte früh in Führung gehen können nach einer riesigen Chance von Rosenkranz. Die Führung durch Ayala, der nach seiner Rotsperre erstmals wieder dabei war, war dannfolgerichtig und sorgte kurzzeitig für Sicherheit.
Danach hatte Roj weitere Möglichkeiten das 2 zu 0 nachzulegen. Ayala traf nur den Pfosten. Dann kam Eichlinghofen wie aus dem Nichts zum Ausgleich nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Kurz darauf begingen wir einen unnötigen Fehler im Strafraum, der zu einem Elfmeter für Eichlinghofen führte. Zwei Geschenke, die die Gäste dankend annahmen und die so einfach nicht passieren dürfen.
Auch nach dem 2 zu 2 kurz vor der Pause blieb Roj feldüberlegen, doch vor dem Tor fehlte die Konsequenz. Die größte Chance hatte Yesilova, als er frei vor dem Tor stand, doch der Keeper hielt glänzend.
Trainer Marcel Radke erklärte nach dem Spiel: „Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert. Hätten schon früh in Führung gehen können nach der dicken Chance von Rosenkranz. Die Führung durch Ayala war dann folgerichtig. Danach hatten wir die Möglichkeit auf 2 zu 0 zu erhöhen nach dem Pfostentreffer von Ayala. Dann kommt Eichlinghofen wie aus dem Nichts zum Ausgleich nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Kurz darauf haben wir einen unnötigen Fehler im Strafraum gemacht und damit einen Elfmeter hergegeben. Zwei Geschenke, die Eichlinghofen dankend angenommen hat. Die so einfach nicht passieren dürfen. Nachdem 2 zu 2 kurz vor der Pause waren wir zwar feldüberlegen, aber vorm Tor nicht konsequent genug. Die größte Chance hatte Yesilova, als er frei vorm Tor stand und der Keeper den Ball aus der kurzen Ecke holt. Wir wussten, dass Eichlinghofen tief verteidigt und wir ein hohes Spieltempo brauchen, um hinter die Kette zu kommen. Das ist uns nur phasenweise gelungen. Das sind definitiv zwei verlorene Punkte für uns heute.“
Mit diesem Unentschieden hat der FC Roj die Tabellenführung verloren. Es bleibt
abzuwarten, welche Strategie das Team in den kommenden Spielen verfolgen wird, um sich
die Spitzenposition zurückzuholen.