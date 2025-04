Ay-Yildizspor verliert in Nachspielzeit

Diese gelang dann in der 24. Minute unerwartet Hückelhoven: Joy Slayd Mickels fand mit einem gelungenen Pass in die Tiefe seinen nach vorne geeilten Abwehrchef Aziz Ait Mansour, der noch zwei Schritte lief, um dann mit einem Flachschuss zum 1:0 zu treffen. Der aufmerksame Haarener Torwart Timo Schmitz hatte keine Abwehrchance. Als sich die meisten der wenigen Zuschauer danach schon auf die Halbzeitpause eingerichtet hatten, ließ der souveräne Schiedsrichter Jonas Nötzel noch etwas Nachspielen – und just in dieser Zeit gelang Haaren das längst verdiente 1:1. Deren Kapitän Maik Haass nahm sich ein Herz und feuerte die Kugel von der rechten Seite mit links genau in den linken Torwinkel. Hückelhovens Torwart Krimp konnte da nur noch staunend hinterherblicken.

Obiorah mit dem goldenen Treffer

Nach Wiederbeginn fanden beide Mannschaften nur schleppend ins Spiel zurück. Auch Haaren agierte jetzt fehlerhaft, sodass sich die Zuschauer eher mit „Magerkost“ zufriedengeben mussten. Höhepunkte blieben zunächst aus, bis zur 83. Minute: Joy Slayd Mickels entwischte nach einem Zuspiel seines mittlerweile eingewechselten Trainers Orhan Özkan auf der linken Seite der Haarener Abwehr, verzettelte sich aber im Gästestrafraum. Er forderte anschließend zwar einen Strafstoß, diesen Gefallen tat ihm der Schiedsrichter aber zurecht nicht.

Und dann lief auch schon die Nachspielzeit. Und wie in Halbzeit eins traf Haaren erneut: Von der rechten Angriffsseite legte Kapitän Maik Haass den Ball in die Mitte für seinen Mittelstürmer Anthony Obiorah auf, der den Ball unter dem Jubel seiner Mitspieler zum 2:1-Siegtreffer über die Torlinie bugsierte.

Neuer Tabellenführer sind seit Sonntag derweil die Sportfreunde Uevekoven. Die Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk entledigte sich der Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Rhenania Lohn nicht nur mit einem 2:0-Sieg – Torschützen waren Marcio Moreira Da Silva (22.) und Danny Richter (90.+2) – sondern profitierten auch von der 1:2-Niederlage des Kohlscheider BC gegen Concordia Oidtweiler.