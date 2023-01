Ay-Yildizspor und Helpenstein scheitern in der Vorrunde Die beiden Vertreter des Heinsberger Kreises können sich beim Sparkassencup nicht durchsetzen.

Recht unterschiedlich war das Abschneiden der beiden Vertreter des Fußballkreises Heinsberger in der Finalrunde beim Sparkassencup in Aachen. Neben A-Ligist Ay-Yildizspor Hückelhoven, dem Sieger des Vorrundenturniers in Erkelenz, hatte sich auch Landesligist SV Helpenstein als ausgeloster besserer Zweiter gegenüber dem Dürener Vorrundenzweiten für die Finalrunde qualifiziert.