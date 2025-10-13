Ay-Yildizspor kommt noch nicht in Fahrt. – Foto: Ahmet Eken

Ay-Yildizspor setzt Abwärtstrend fort Gegen Tabellenführer Kohlscheider BC kassiert Hückelhoven eine verdiente 1:3-Niederlage und verliert das dritte Mal in Folge. Hilfarth und Kuckum spielen remis. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Kohlscheid Ay-Yildizsp.

Der Kohlscheider BC, aktueller Spitzenreiter der Bezirksliga, behält auch nach diesem Wochenende die „weiße Weste“. Dank einer starken ersten Halbzeit mit gewann der KBC mit dem 3:1 (3:0) bei Ay-Yildizspor Hückelhoven im siebten Spiel das siebte Mal. Für Hückelhoven setzte es dafür die dritte Niederlage in Folge.

Von Beginn an dominierte Kohlscheid, setzte die zuweilen überfordert scheinende Hückelhovener Abwehr unter Druck. Und in der 18. Minute führte der KBC bereits mit 1:0. Lucas Götte war der Hückelhovener Abwehr nicht zum ersten Mal über die rechte Angriffsseite entwischt, bediente in der Mitte seinen völlig blank stehenden Mittelstürmer Jeremy Labas, der dann keine Mühe hatte, einzuschießen. Unmittelbar danach gerieten dann Kohlscheids Felix Schäfer und Hückelhovens Ibrahim Karpuz aneinander, für beide gab es die Gelbe Karte. Schiedsrichter Moritz Weyer, der mit seinen Entscheidungen meist richtig lag, wurde danach von einem Hückelhovener Betreuer verbal so angegangen, dass der dafür sogar die Gelb-Rote Karte sah. Das nächste Missgeschick ereilte die Platzherren in der 27. Minute, als ihr Kapitän Sahin Dagistan verletzt ausgewechselt werden musste. Trainer Orhan Özkan war also erneut gezwungen, sein ohnehin schon wegen etlicher Sperren geschwächtes Team, umzubauen.

All dies spielte dem Tabellenführer natürlich in die Karten, der dies auch gnadenlos ausnutzte. Immer wieder über die pfeilschnellen Jorge Ramos (rechts) und Jacob Nkrumah-Sarfo (links) vorgetragene Angriffe brachten die Hückelhovener Abwehr in arge Verlegenheit. Und in der 41. Minute traf Kohlscheid durch Jorge Ramos zum 2:0, als der einen vom Innenpfosten zurückspringenden Ball nur noch über die Linie drücken musste. Kohlscheids agiler Mittelfeldspieler Daniel Ott hatte da die Vorarbeit geleistet. Damit wollte sich der BC aber nicht zufriedengeben, setzte gleich nach, und unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gelang ihm der nächste Treffer. Jeremy Labas traf zum 3:0 für Kohlscheid. Wie schon bei seinem ersten Torerfolg, war Labas von Kollege Lucas Götte glänzend freigespielt worden. Mit Wiederbeginn mühte sich Hückelhoven zwar um eine Resultatsverbesserung, traf aber auf eine nach wie vor aufmerksame Kohlscheider Abwehr. In der 63. Minute allerdings wäre der erste Ay-Yildiz-Treffer fällig gewesen, der eingewechselte Yasin Akkay erwischte frei stehend aber den Ball nicht richtig. Ganz bitter wurde es für Hückelhoven dann in der 70. Minute, als der schon Gelb verwarnte Ibrahim Karpuz einen Gegenspieler völlig überflüssig am Trikot zupfte. Schiri Weyer schickte Karpuz mit der Ampelkarte vom Platz. Auch er wird seiner Mannschaft erst einmal fehlen.