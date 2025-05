Ay-Yildizspor rüstet auf: Drei Neuzugänge fix

– Foto: Verein

Der Bezirksligist Ay-Yildizspor Hückelhoven rüstet sich für die neue Saison in der Bezirksliga mit drei gezielten Verpflichtungen. Nach einer soliden Spielzeit, die der Klub auf dem achten Tabellenplatz mit 39 Punkten beendete, sollen gestandene Akteure wie Enes Düven, Berat Karapınar und Orçun Behil frische Impulse liefern und die Mannschaft in ihrer Entwicklung weiter voranbringen.

Enes Düven – Impulsgeber fürs Mittelfeld Mit Enes Düven holt Ay-Yildizspor einen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten VfR Würselen. Der 30-Jährige absolvierte in der laufenden Saison zwölf Spiele, erzielte dabei zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Neben seiner aktuellen Bezirksliga-Erfahrung bringt Düven auch Stationen in der Oberliga, Mittelrheinliga und Landesliga mit – ein sportliches Profil, das gut in das Konzept des Vereins passt.

„Wir verpflichten Enes Düven für die neue Saison. Der erfahrene Mittelfeldspieler soll die Mannschaft stärken und neue Impulse bringen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. „Enes hat bereits Erfahrungen in der Oberliga, Mittelrheinliga, Landesliga und zuletzt Bezirksliga gesammelt und soll seine Fähigkeiten und sein Know-how an die Mannschaft weitergeben.“ Berat Karapınar – Stabilität in der Innenverteidigung