Ay-Yildizspor Hückelhoven zieht seine Mannschaft aus der Fußball-Bezirksliga zurück

Ay-Yildizspor Hückelhoven (in Schwarz, auf dem Bild im Duell gegen Hilfarth) hat die erste Mannschaft aus der Bezirksliga zurückgezogen. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Das für Sonntag geplante Auftaktspiel gegen den FC Roetgen fällt aus. Ay-Yildizspor Hückelhoven meldet seine erste Mannschaft aus der Bezirksliga ab.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell: Ay-Yildizspor Hückelhoven tritt in der am kommenden Wochenende beginnenden Saison im Amateurfußball nicht an. Der Verein ziehe seine erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück, teilte der Vorsitzende des Vereins, Sinan Igdemir, mit.

Der Verein sehe derzeit keine vertretbare Option. Eigentlich hätte Ay-Yildizspor am Sonntag sein erstes Saisonspiel gegen den FC Roetgen absolvieren sollen, doch dazu kommt es nun nicht. Damit steht Ay-Yildizspor als erster Absteiger fest.

„Das tut schon weh nach der jahrelangen harten Arbeit“, sagt Igdemir. Aber wie kam es zum Rückzug? „Wir hatten unseren Kader für die Saison zusammen. Dann wollten zwei Spieler kurz vor dem 1. Juli plötzlich wechseln“, erklärt Igdemir. Dann sei eins zum anderen gekommen. Weitere Spieler hätten sich dem Wechselwunsch des Duos angeschlossen. Und so seien vom 18-Mann-Kader nur noch fünf Spieler übrig geblieben.

Man habe es nicht geschafft, noch genügend Spieler zu verpflichten. Kurzzeitig habe man überlegt, mit der zweiten Mannschaft, die auch in der kommenden Saison in der Kreisliga D spielt, in der Bezirksliga anzutreten, diesen Plan jedoch aufgrund der nicht gegebenen Konkurrenzfähigkeit wieder verworfen.

Bundesliga-Profi Raffael

Ay-Yildizspor Hückelhoven hatte in den vergangenen beiden Jahren in der Bezirksliga gespielt, zuvor war der Verein ausschließlich in den Kreisligen unterwegs. Die Plätze sieben und acht standen in der Endabrechnung zu Buche. Schlagzeilen schrieb der Verein mit der Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Profis Raffael, der unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 und Hertha BSC Berlin auf dem Platz stand.

Raffael ist einer von fünf verbliebenen Spielern, die im Mitmachportal Fupa im Kader der ersten Mannschaft Ay-Yildizspors aufgeführt sind. „Die Fünf dürfen natürlich auch wechseln“, sagt Igdemir, der betont, im kommenden Sommer einen Neustart in der Kreisliga A wagen zu wollen.

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