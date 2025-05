Ay-Yildizspor Hückelhoven bindet zentrale Leistungsträger bis 2026

Kapitän Sahin Dagistan hat seinen Vertrag verlängert. Der 36-jährige Stürmer ist mit bislang 21 Treffern in 24 Spielen der beste Torschütze der Mannschaft und bringt darüber hinaus wertvolle Erfahrung in die Mannschaft ein. „Wir freuen uns, dass Daggi weiterhin den Weg mit uns gehen möchte. Es ist ein starkes Zeichen und zeigt seine Identifikation mit unserem Verein“, heißt es von Vereinsseite.

Mit erst 21 Jahren zählt Ibrahim Karpuz bereits zu den Konstanten im Mittelfeldzentrum. In der laufenden Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 21 Einsätze, erzielte sechs Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Der Verein beschreibt ihn als „Motor, der unseren Verein auch nächste Saison weiter unermüdlich voranbringen wird“. Karpuz soll auch künftig das kreative Spiel des Teams mitgestalten und Tempo wie Impulse aus dem Zentrum herausgeben.

Timur Etcioglu bleibt zentrale Figur im Zentrum

Mit dem 30-jährigen Mittelfeldspieler Timur Etcioglu bindet Ay-Yildizspor einen weiteren wichtigen Spieler an den Verein. Etcioglu kam in dieser Spielzeit auf 25 Einsätze. In Hückelhoven gilt er als Identifikationsfigur. Der Verein betont: „Timur ist eine Identifikationsfigur und verkörpert unseren Verein – mit seiner Spielfreude, seinem Teamgeist und seiner Verbundenheit zu Ay-Yıldızspor. Es bleibt zusammen, was zusammengehört.“

Kubilay Demirhan – Konstante mit Entwicklungspotential

Kubilay Demirhan (25) wird auch über die aktuelle Saison hinaus das Mittelfeld des Vereins mitgestalten. In 23 Spielen erzielte er vier Tore und bereitete eines vor. „Kubi hat ganz große Qualitäten gezeigt, seit er bei uns ist. Er ist ein Spieler mit einer großartigen Moral, und seine konstant starken Leistungen werden in der Zukunft enorm wichtig für uns sein“, lautet die Einschätzung des Vereins.

Hakan Odabasi setzt offensive Akzente

Auch Hakan Odabasi, 25, bleibt dem Verein treu. Der Angreifer erzielte in dieser Spielzeit sechs Tore und zwei Assists in 23 Einsätzen. Insgesamt steht er in den vergangenen Jahren bei über 40 Treffern. Der Verein sieht in ihm einen zentralen Baustein für die Offensive: „Hako hat in den letzten Jahren über 40 Tore erzielt und unter Beweis gestellt, zu welchen herausragenden Leistungen er fähig ist und welch’ großartige Qualität in ihm steckt.“

Aziz Ait Mansour – Stabilität in der Defensive

Verlängert hat auch Defensivspieler Aziz Ait Mansour. Der 33-jährige Verteidiger kam bislang auf zehn Einsätze und einen Treffer. Trotz der begrenzten Spielzeit hat er sich schnell als wichtiger Führungsspieler etabliert. „Aziz hat eine überragende Bedeutung für unser Team, ein Führungsspieler – sowohl auf als auch neben dem Platz“, heißt es aus Vereinskreisen.

Rafael Caetano De Araujo: Erfahrung und Spielintelligenz

Mit Rafael Caetano De Araujo bleibt der bekannteste Spieler dem Team erhalten. Der 40-jährige Angreifer, einst Profi bei Borussia Mönchengladbach oder Hertha BSC in der Bundesliga, erzielte in zwölf Einsätzen acht Tore und bereitete neun Treffer vor. Sein Verbleib wird im Verein ausdrücklich begrüßt: „‚Maestro‘ bleibt auch nächste Saison bei uns. Wir sind überglücklich, den Ex-Profi weiterhin in unseren Reihen zu haben.“