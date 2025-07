Ay-Yildizspor: Anfangs mehr erwartet – und doch zufrieden

Als Aufsteiger aus der Kreisliga A spielte Ay-Yildizspor Hückelhoven in der Bezirksliga eine gute Rolle und wurde am Saisonende Tabellensiebter des 16er-Feldes. „Wir sind mit der Saison zufrieden“, sagte Sinan Igdemir, der Vorsitzende des erst 1992 gegründeten „Mond-Sonne-Sterne-Vereins“. Dabei hatten die Vereins-Verantwortlichen zu Saisonbeginn eigentlich noch mehr erwartet: „Wollen um den Aufstieg mitspielen“, hatte es nämlich da noch geheißen.

Und der Auftakt in der Liga hätte kaum besser gelingen können. Die ersten fünf Spiele wurden gewonnen, ehe es dann zu Hause eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen Concordia Oidtweiler gab, bei der sich Abwehrchef Blerim Rrustemi eine Rote Karte einhandelte. Personell geschwächt hagelte es eine Woche später beim späteren Meister und Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven eine deftige 1:6-Niederlage. Damit war der Höhenflug des Aufsteigers natürlich erst einmal gestoppt. Am Ende der Hinrunde hatte es mit 29 Punkten und einem Torverhältnis von 50:29 aber immerhin noch zu Tabellenplatz drei gereicht.

Verletzungen, unnötige Rote Karten und andere Umstände wie der Abgang von Blerim Rrustemi in der Winterpause, der ins Trainerteam von Union Nettetal wechselte, verhinderte einen erfolgreicheren Rückrundenstart. Außerdem stand Kapitän Sahin Dagistan wegen seines Hausbaus nicht wie gewöhnlich zur Verfügung.

Zumindest bis zum 22. Spieltag, dem Rückrundenspiel gegen Uevekoven, war man im Lager der Hückelhovener noch zuversichtlich, ganz oben weiter mitspielen zu können. Gegen Uevekoven setzte es am Ende jedoch eine 2:4-Niederlage. „Danach war bei uns die Luft raus“, sagt Sinan Igdemir. Die Folge: Ay-Yildizspor kassierte sieben Niederlagen am Stück und war natürlich raus aus der Spitzengruppe. Unrühmlicher Höhepunkt war dabei die 0:8-Klatsche am 26. Spieltag beim späteren Vizemeister Germania Eicherscheid. Zum Schluss sorgte Hückelhoven bei seinem Anhang aber noch für ein versöhnliches Saisonende, gewann die beiden letzten Saisonspiele: Erst zu Hause gegen Absteiger Arminia Eilendorf 7:2, und im Finalspiel dann 3:1 beim VfR Würselen. Aber auch die beiden Siege konnten die verhagelte Rückrundenbilanz mit nur 16 Punkten nicht beschönigen.

Die großen Personalprobleme waren immer wieder Thema und zwangen den 47-jährigen Trainer OrhanÖzkaya, sich immer wieder selbst als Spieler einzubringen. Der einzige Akteur, der in allen 30 Punktspielen zur Verfügung gestanden hat, war Torwart Sven Krimp. Ex-Profi Rafael bestritt 15 Spiele und erzielte dabei zehn Tore. Kapitän Sahin Dagistan stand 24-Mal zur Verfügung und schoss dabei 21 Tore. Bester Torschütze im Team war Joy Slayd Mickels, der traf sogar 22 Mal.

„Wir werden auch in der neuen Saison eine gute und starke Mannschaft haben, die oben mitmischen wird“, ist sich Igdemir sicher. „Ich glaube, wir haben uns mit guten Jungs gut verstärkt“, so der Vorsitzende zum Abschluss. Die Neuzugänge sind Mehmet Yilmaz (kommt vom SC Wegberg-Beeck), Enes Düven (Arminia Eilendorf), Berat Karapina, Oscun Behil, Abdell Rakhim-Latiris (alle von Hilal Maroc Bergheim), Bünyamin Efe (Germania Hilfarth) und Kaya Wronna (Germania Teveren).

Den Rückrundenauftakt läutete Ay-Yildizspor mit dem ersten Training am 18. Juli ein, wo Trainer Özkaya weiter den Ton vorgibt.