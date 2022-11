Ay: "Sind schnell zu einer Einheit geworden" Vor dem Spitzenspiel gegen Engers: Schott-Trainer Aydin Ay im Interview

Ich habe rausgehört, dass bei Engers unabhängig von ihren Corona-Ausfällen damals auch einige entscheidende Spieler verletzt waren. Das hat sich gedreht, nun haben wir dieses Problem. Mit Edis Sinanovic, Silas Schwarz, Christian Hahn und Maarten Klöppel fehlt uns eine komplette Offensivabteilung, bei Dominik Ahlbach und Julius Haas ist die Tendenz nicht gut. Aber wir wollen nicht jammern, sondern ein unangenehmer Gegner sein und gewinnen. Wir werden elf Mann auf den Platz schicken, die gut sind. Ich bin generell ein Freund davon, die Spiele so zu belassen, wie sie angesetzt sind. Dann hat keiner einen Vor- oder Nachteil. Wir haben zwei Englische Wochen nacheinander, Engers hatte spielfrei. Als Randnotiz interessant, aber für uns kein Alibi.

Nach den Spielen gegen Gonsenheim und Gau-Odernheim fiel die sehr unterschiedliche Spiel-Einordnung von Ihnen und der Gegenseite auf. Wie sehen Sie dies?

Jeder bewertet sein Spiel. Ich glaube, Gau-Odernheim konnte sagen, dass sie ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Das haben sie auch, im Rahmen ihrer Möglichkeiten – genau wie wir gegen Hannover 96. Deren Trainer Stefan Leitl wird da auch mit dem Kopf geschüttelt haben. Der Blickwinkel macht es. Wir legen auf gewisse Inhalte wert, wollen im Ballbesitz sehr gut sein, Abläufe durchspielen, in engen Räumen Lösungen finden. Jeder hat seine Idee vom Fußball, das ist alles gerechtfertigt. Für mich ist nur wichtig, was wir machen. Wenn ich auch nach Siegen unzufrieden bin, ist das keine Arroganz, sondern liegt an den Dingen, die ich sehen will.

Das Interview führte

Torben Schröder.