Ay mit hochverdienter Niederlage

Der FV Ay musste zum sonntäglichen Heimspiel einmal mehr auf etliche Stammspieler verzichten, was sich schlussendlich auch im Ergebnis widerspiegelte. Dabei fand man zunächst ganz ordentlich in die Partie. Spielerisch gelang auf beiden Seiten recht wenig, die wenigen Konter und Standards der Heimelf sorgten aber durchaus für Gefahr. Zu dieser Zeit wäre eine Führung nicht unverdient gewesen. Nach circa 25 Minuten stellte der FV Ay das Fußballspielen für diesen Nachmittag aber gänzlich ein. Wie schon in den vergangenen Wochen waren es wieder individuelle Fehler, die zu den ersten beiden Gegentoren führten. Denn: auch die Gäste aus Kettershausen waren ohne die Mithilfe der Ayer in der ersten Halbzeit alles andere als torgefährlich. Nach dem 2:0 in der 50. Minute hoffte man vergeblich auf ein Aufbäumen, vielmehr lies die Mannschaft das Spiel über sich ergehen und musste jeweils nach Kontern und gut vorgetragenen Angriffen der Gäste noch die Gegentore drei und vier hinnehmen. Am Ende steht eine Niederlage, die auch in dieser Höhe absolut verdient ist. Am kommenden Sonntag gastiert der FV Ay zur wegweisenden Partie ausgerechnet beim Stadtrivalen FV Senden. Um dort etwas Zählbares mitzunehmen, braucht es von allem mehr: Spieler, Spielwitz, Leidenschaft und sicher auch eine Prise Glück.