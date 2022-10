Ay geht hinten raus die Luft aus

Der FV Ay trat erneut personell schwer gebeutelt zum fälligen Kreisligaspiel beim SV Beuren an. Durch zahlreiche Krankheits- und Coronafälle stellte sich die Mannschaft quasi von selbst auf. Trotzdem zeigten die verbliebenen 11 Spieler eine ansprechende Leistung. In einer hart umkämpften ersten Halbzeit schenkten sich beide Teams nichts und es entwickelte sich eine offene aber eher chancenarme Partie. Keines der beiden Teams konnte im ersten Durchgang zählbares verzeichnen und so ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang nahm dann die Heimelf des SV Beuren das Helft in die Hand. Ay verteidigte weiter verbissen, aber der SV Beuren kam dem Treffer immer näher. In der 70.Minute hatte dann der FV Ay unverhofft die Riesenchance zur Führung. Nach einem gut vorgetragenen Konter setzte Spielertrainer Sassmann den Ball gleich doppelt an den Innenpfosten und der nachgerückte Schindler hatte per Nachschuss aus 5 Metern die Führung auf dem Fuß. Dieser traf den Ball allerdings nicht richtig und ging am Ende am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug erzielte der SV Beuren dann nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Innenverteidiger das 1:0. Der FV Ay zeigte sich kurz geschockt und musste in der nächsten Aktion dann auch noch das entscheidende 2:0 hinnehmen. In der Folge konnte der FV Ay nicht mehr nachlegen und so musste man sich am Ende mit 2:0 geschlagen geben.