Axel Schweizer: "Wir brauchen eine klare Spielidee"

Lukas Basler (rechts) will mit dem SV Ewattingen weiter vorn landen als in der zurückliegenden Saison. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Ewattingen geht mit einem neuen Coach in die anstehende Saison. Axel Schweizer ist allerdings kein Unbekannter bei den Blau-Weißen, er hat den Verein schon einmal drei Jahre lang trainiert.

"Mit dem SVE bin ich noch nicht fertig!" Es war einer der letzten Sätze, mit denen sich Axel Schweizer von den Ewattingern verabschiedete. Damals, im Sommer 2018, endete sein erstes Engagement beim Sportverein, den er drei Jahre lang trainierte. Es waren gute Jahre, auch wenn sie nicht von einem Aufstieg gekrönt wurden. Der Kontakt zwischen Coach und Club riss danach nie ab, beide Seiten hatten sich schätzen gelernt. Und siehe da, die Wege führten sie wieder zusammen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.