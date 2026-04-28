Awoyale wird zum Helden des Abends: Havelse schlägt Stuttgart II spät Joker trifft in der Nachspielzeit – wichtiger Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt von red · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser

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Es sind genau diese Momente, die den Fußball besonders machen. Mit der letzten Aktion des Spiels sicherte Joker Temilola Awoyale dem TSV Havelse einen immens wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II. Der eingewechselte 20-Jährige traf in der Nachspielzeit und ließ das Eilenriedestadion jubeln. Zuvor hatte Kapitän Julius Düker den TSV vor der Pause in Führung gebracht, Emre Aytun glich nach Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:2 aus.

Die Partie wurde von Schiedsrichter Simon Schreiner geleitet. Unterstützt wurde er von Marcel Krauß und Sebastian Stadlmayr, vierter Offizieller war Henry Schröder. Düker belohnt Havelser Geduld Nach dem Sieg des 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen stand Havelse im Heimspiel unter Druck. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, die besseren Chancen hatten jedoch zunächst die Gäste. Norman Quindt bewahrte seine Mannschaft früh vor einem Rückstand, als er zunächst gegen Nankishi stark mit dem Fuß parierte und später auch einen Abschluss von Noah Darvich entschärfte.

Offensiv fand Havelse zunächst nur schwer ins Spiel. Ein ungefährlicher Kopfball von Lorenzo Paldino blieb lange die einzige Aktion. Gefährlicher wurde es durch Christopher Schepp, der mit zwei Abschlüssen für erste offensive Akzente sorgte. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der TSV dann doch. Nach einer präzisen Ecke von Johann Berger stieg Julius Düker unbedrängt hoch und köpfte zur 1:0-Führung ein.