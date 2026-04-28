Awoyale wird zum Helden des Abends: Havelse schlägt Stuttgart II spät

Es sind genau diese Momente, die den Fußball besonders machen. Mit der letzten Aktion des Spiels sicherte Joker Temilola Awoyale dem TSV Havelse einen immens wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II. Der eingewechselte 20-Jährige traf in der Nachspielzeit und ließ das Eilenriedestadion jubeln. Zuvor hatte Kapitän Julius Düker den TSV vor der Pause in Führung gebracht, Emre Aytun glich nach Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:2 aus.
Die Partie wurde von Schiedsrichter Simon Schreiner geleitet. Unterstützt wurde er von Marcel Krauß und Sebastian Stadlmayr, vierter Offizieller war Henry Schröder.
Nach dem Sieg des 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen stand Havelse im Heimspiel unter Druck. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, die besseren Chancen hatten jedoch zunächst die Gäste. Norman Quindt bewahrte seine Mannschaft früh vor einem Rückstand, als er zunächst gegen Nankishi stark mit dem Fuß parierte und später auch einen Abschluss von Noah Darvich entschärfte.
Offensiv fand Havelse zunächst nur schwer ins Spiel. Ein ungefährlicher Kopfball von Lorenzo Paldino blieb lange die einzige Aktion. Gefährlicher wurde es durch Christopher Schepp, der mit zwei Abschlüssen für erste offensive Akzente sorgte.
Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der TSV dann doch. Nach einer präzisen Ecke von Johann Berger stieg Julius Düker unbedrängt hoch und köpfte zur 1:0-Führung ein.
Nach Wiederbeginn übernahm Havelse zunächst die Kontrolle und kam zu guten Möglichkeiten durch Leon Sommer sowie erneut Düker, der freistehend knapp verfehlte. Doch mit dem ersten gefährlichen Angriff nach der Pause glich der VfB Stuttgart II aus: Noah Darvich traf sehenswert ins linke Eck.
Nur wenige Minuten später drehten die Gäste die Partie komplett. Nach einer Unsicherheit von Quindt reagierte der eingewechselte Mansour Ouro-Tagba am schnellsten und schob zum 2:1 für den VfB ein.
Die Antwort des TSV folgte jedoch prompt. Nach einer klugen Seitenverlagerung von Schepp nahm Emre Aytun den Ball direkt und traf per Volley zum verdienten 2:2-Ausgleich.
In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Trainer Samir Ferchichi setzte mit den Einwechslungen von Robin Müller, Marko Ilic und Temilola Awoyale alles auf Offensive.
Diese Entscheidung zahlte sich in letzter Sekunde aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit nahm Awoyale einen Pass von Ilic kurz vor dem Strafraum auf und bugsierte den Ball etwas glücklich, aber entscheidend ins Netz. VfB-Keeper von der Felsen wurde überrascht und konnte nicht mehr eingreifen.
Mit dem 3:2 sicherte sich Havelse drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt – und einen Abend, der lange in Erinnerung bleiben dürfte.