Avellinos Premiere bei Teutonia Weiden gegen Vichttals Rest-Hoffnung Während Giuseppe Avellino bei der Teutonia die Zukunft einläutet, muss der VfL Vichttal gegen viele alte Bekannte bestehen. von Andreas Santner · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel – ebenfalls an einem Freitagabend – entschied der VfL Vichttal mit 3:0 für sich. – Foto: Ayhan Gündüz

Das Tischtuch zur Mittelrheinliga ist bei Teutonia Weiden zwar rechnerisch noch nicht ganz zerschnitten, doch die Planungen laufen längst für die Landesliga. Umso spannender ist der Zeitpunkt für einen personellen Neuanfang an der Seitenlinie. Wenn der FC Teutonia Weiden am Sonntag den VfL Vichttal empfängt, feiert Giuseppe Avellino sein offizielles Debüt als Chefcoach. Er trifft auf einen Gegner, der nach dem jüngsten 3:3 gegen Porz selbst nur noch mit einer hauchdünnen Resthoffnung auf die Meisterschaft schielt. Es ist ein Duell zwischen einer Mannschaft, die sich neu finden will, und einem Favoriten, der den Anschluss an die Spitze nicht endgültig verlieren darf.

Für Avellino ist die Premiere kein Kaltstart ins Ungewisse. Der 56-Jährige hat die letzten drei Wochen bereits als Teil des Trainerteams verbracht und die Dynamik innerhalb der Kabine genau analysiert. Dass Weiden am vergangenen Spieltag durch den Rückzug des FC Pesch drei Punkte kampflos am grünen Tisch erhielt, war zwar gut für das Punktekonto, verhinderte aber einen echten sportlichen Rhythmus. Gegen den Tabellenfünften aus Vichttal fordert Avellino nun vor allem charakterliche Stabilität von seinem Team, um ein Signal für die kommenden Monate zu setzen. Avellino: "Mit Herz und Kopf bei der Sache sein" Avellino betont vor seinem ersten Spiel in alleiniger Verantwortung: "Ich bin seit dem Spiel gegen Fortuna Köln bereits an der Seitenlinie unterwegs und konnte die Situation in den letzten drei Wochen förmlich aufsaugen. Ich habe mir ein klares Bild machen können, weshalb die Vorfreude auf so ein tolles Spiel groß ist. Gegen Vichttal zu spielen, die noch eine kleine Aufstiegschance haben, ist Motivation genug. Wir wollen dieses Spiel genießen und versuchen, mit dem vorhandenen Kader das Bestmögliche für den Verein und die Zuschauer herauszuholen, die zuletzt wahrlich nicht verwöhnt wurden."

Von seinem Team erwarte der neue Chefanweiser vor allem taktische Disziplin, Entschlossenheit und Leidenschaft. "Man muss mit Herz und Kopf bei der Sache sein, denn diese 90 Minuten kann man später nicht mehr zurückdrehen. Wir müssen Demut zeigen und verstehen, dass es nicht selbstverständlich ist, sein Hobby auf diesem Niveau ausüben zu dürfen", so Avellino. Talic: "Ganz besonderes Derby" Auf der Gegenseite steht der VfL Vichttal vor einer emotionalen und taktischen Herausforderung. Die Partie ist ein Derby der „Ex-Kollegen“: Insgesamt zehn Spieler haben im vergangenen Jahr die Seiten zwischen Weiden und Vichttal gewechselt. Sportlich muss der VfL jedoch zusehen, dass er nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder in die Spur findet. Dass die Vorbereitung auf die Teutonia aufgrund des Trainerwechsels einem „Blindflug“ gleicht, macht die Aufgabe für Sanjin Talic und sein Team nicht einfacher.