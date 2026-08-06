Avellino setzt auf Neuanfang: „Wir wollen wieder Ruhe hineinbringen“

Zwei schwierige Jahre endeten für Teutonia Weiden mit dem Abstieg aus der Mittelrheinliga. Statt den Blick zurück zu richten, startet der Traditionsverein mit einem radikalen personellen Umbruch in die Landesliga. Trainer Giuseppe Avellino fordert Leidenschaft – und möchte dem Verein langfristig wieder Stabilität verleihen.
Nach zwei turbulenten Jahren in der Mittelrheinliga schlägt Teutonia Weiden ein neues Kapitel auf. Der Abstieg markiert dabei nicht nur einen sportlichen Einschnitt, sondern den Beginn eines umfassenden Neuaufbaus. Trainer Giuseppe Avellino und sein Team setzen bewusst auf einen klaren Schnitt – personell wie mental.
Die ersten Eindrücke der Vorbereitung stimmen den neuen Coach optimistisch. Gemeinsam mit seinen Co-Trainern Ritchy Taty, Yasin Caliskan und Michael Kreitz sowie dem Sportlichen Leiter Cemil Temür habe sich innerhalb kürzester Zeit ein enges Miteinander entwickelt. „Es fühlt sich an, als würden wir schon seit Jahren zusammenarbeiten“, beschreibt Avellino die Zusammenarbeit im Trainerstab.
Die vergangene Saison möchte der Coach dagegen nicht bewerten. Als er gemeinsam mit seinem Trainerteam die Verantwortung übernahm, befand sich der Verein bereits in einer schwierigen Situation. „Wir haben in den letzten fünf bis sechs Spielen alles investiert, um das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen“, sagt Avellino. Ein Urteil über die gesamte Spielzeit wolle er sich deshalb bewusst nicht erlauben.
Der eigentliche Blick richtet sich ohnehin nach vorne. Weiden hat den Kader nahezu komplett erneuert. Aus der Mannschaft der vergangenen Saison blieb lediglich Isa Sümbül erhalten, dazu gelang mit Semih Kayan eine prominente Verstärkung. Die Entscheidung für diesen personellen Neustart fiel ganz bewusst. „Wir wollten einen Neuanfang und einen Mentalitätswechsel einleiten“, erklärt Avellino.
Nach den schwierigen vergangenen Jahren soll beim Traditionsverein wieder Kontinuität einkehren. Gemeinsam mit Sportdirektor Cemil Temür verfolgt der Trainer einen langfristigen Ansatz. „Der Verein möchte wieder Ruhe einkehren lassen und eine nachhaltige sportliche Entwicklung aufbauen.“ Kurzfristiger Erfolg steht dabei nicht über allem.
Die Landesliga schätzt Avellino als außergewöhnlich ausgeglichen ein. Neben den etablierten Mannschaften traut er insbesondere den Aufsteigern eine wichtige Rolle zu. Elsdorf, der FC Fliesteden und den Türkischen SV Düren nennt er ausdrücklich als Teams, die für Überraschungen sorgen könnten. Insgesamt erwartet der Trainer „eine sehr starke und spannende Landesliga-Saison“.
Mit Blick auf die eigene Mannschaft bleibt Avellino bewusst zurückhaltend. Der neue Kader besteht aus vielen jungen Spielern, Akteuren, die bei anderen Vereinen kaum Einsatzzeiten erhalten haben, sowie Rückkehrern, die ihre Fußballschuhe zwischenzeitlich bereits an den Nagel gehängt hatten. „Diese Konstellation macht die Saison gleichermaßen spannend wie herausfordernd“, sagt der Coach.
Statt Tabellenplätze oder Punktzahlen auszurufen, formuliert Avellino deshalb eine klare Erwartung an seine Spieler. Einsatz und Leidenschaft seien nicht verhandelbar. „Ich erwarte, dass jeder einzelne Spieler in jeder Minute 100 Prozent auf den Platz bringt und alles für ein gutes Ergebnis investiert.“ Am Ende jedes Spiels soll für Zuschauer nur ein Fazit möglich sein: „Die Jungs haben alles gegeben – mehr war heute nicht drin.“
Gerade diese Haltung soll Weiden künftig auszeichnen. Nach den Rückschlägen der vergangenen Jahre möchte Avellino wieder eine Mannschaft formen, die als Einheit auftritt – unabhängig vom Ergebnis. Sein Ziel bringt der neue Trainer mit einem einfachen Satz auf den Punkt: „Wir möchten eine Mannschaft sein, die gemeinsam gewinnt, aber auch gemeinsam verlieren kann.“ Damit soll in Weiden nicht nur der sportliche Neuanfang gelingen, sondern auch eine neue Kultur entstehen, die den Verein langfristig wieder in ruhigeres Fahrwasser führt.