Avellino setzt auf Neuanfang: „Wir wollen wieder Ruhe hineinbringen“ Nach dem Abstieg aus der Mittelrheinliga beginnt bei Teutonia Weiden ein umfassender Neustart. Trainer Giuseppe Avellino setzt auf einen nahezu komplett neu zusammengestellten Kader, einen Mentalitätswechsel und nachhaltige Entwicklung statt schneller Erfolge. von Tim Zimmer · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: LaBima

Zwei schwierige Jahre endeten für Teutonia Weiden mit dem Abstieg aus der Mittelrheinliga. Statt den Blick zurück zu richten, startet der Traditionsverein mit einem radikalen personellen Umbruch in die Landesliga. Trainer Giuseppe Avellino fordert Leidenschaft – und möchte dem Verein langfristig wieder Stabilität verleihen.

„Wir wollen gemeinsam gewinnen – und gemeinsam verlieren“ Nach zwei turbulenten Jahren in der Mittelrheinliga schlägt Teutonia Weiden ein neues Kapitel auf. Der Abstieg markiert dabei nicht nur einen sportlichen Einschnitt, sondern den Beginn eines umfassenden Neuaufbaus. Trainer Giuseppe Avellino und sein Team setzen bewusst auf einen klaren Schnitt – personell wie mental. Die ersten Eindrücke der Vorbereitung stimmen den neuen Coach optimistisch. Gemeinsam mit seinen Co-Trainern Ritchy Taty, Yasin Caliskan und Michael Kreitz sowie dem Sportlichen Leiter Cemil Temür habe sich innerhalb kürzester Zeit ein enges Miteinander entwickelt. „Es fühlt sich an, als würden wir schon seit Jahren zusammenarbeiten“, beschreibt Avellino die Zusammenarbeit im Trainerstab.

Die vergangene Saison möchte der Coach dagegen nicht bewerten. Als er gemeinsam mit seinem Trainerteam die Verantwortung übernahm, befand sich der Verein bereits in einer schwierigen Situation. „Wir haben in den letzten fünf bis sechs Spielen alles investiert, um das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen“, sagt Avellino. Ein Urteil über die gesamte Spielzeit wolle er sich deshalb bewusst nicht erlauben. Der eigentliche Blick richtet sich ohnehin nach vorne. Weiden hat den Kader nahezu komplett erneuert. Aus der Mannschaft der vergangenen Saison blieb lediglich Isa Sümbül erhalten, dazu gelang mit Semih Kayan eine prominente Verstärkung. Die Entscheidung für diesen personellen Neustart fiel ganz bewusst. „Wir wollten einen Neuanfang und einen Mentalitätswechsel einleiten“, erklärt Avellino.