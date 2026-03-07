Avci: „Für uns ist jeder Punkt wichtig“

Mit drei Zählern aus 15 Spielen steht Dostluk derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch schöpft die Mannschaft Mut aus dem jüngsten Auftritt gegen die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen, als man sich mit einem 1:1 einen Punkt erkämpfte. „Wir haben gegen Denkershausen ordentlich gespielt, und an diese Leistung wollen wir wieder anknüpfen“, sagt Avci.

Auch wenn die ungewohnte Anstoßzeit eine kleine Umstellung bedeutet, soll sie keine Ausrede sein. „Für uns ist das eine ungewohnte Spielzeit so früh am Morgen, aber wir wollen trotzdem selbstbewusst auftreten“, betont der Trainer.

Der Gegner aus Göttingen belegt mit 18 Punkten aktuell Rang neun im Tabellenmittelfeld, musste zuletzt allerdings eine klare 0:3-Niederlage gegen den SSV Nörten-Hardenberg hinnehmen. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete torlos, ein Ergebnis, das zeigt, dass Dostluk durchaus mithalten kann.

Gerade deshalb setzt Avci auf eine mutige Herangehensweise. „Für uns ist jedes Spiel wichtig und jeder Punkt zählt. Deshalb wollen wir versuchen, aus Göttingen etwas mitzunehmen“, erklärt der Coach.

Im engen Tabellenkeller könnte bereits ein Punktgewinn von Bedeutung sein. Für Dostluk Osterode geht es daher erneut darum, die positiven Ansätze aus dem letzten Spiel zu bestätigen und vielleicht den Grundstein für eine Aufholjagd im Abstiegskampf zu legen.