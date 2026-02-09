Autowelt Bader ist Hauptsponsor der Bruckmühler Jugendabteilung Neuer regionaler Partner für den SVB von Alexander Nikel · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

Der SV Bruckmühl und die Autowelt Bader bei der gemeinsamen Vertragsunterschrift.

Der SV Bruckmühl wird ab sofort von einem weiteren regionalen Unternehmen unterstützt. Die Fußball-Abteilung freut sich sehr, mit der Autowelt Bader einen starken und regional verwurzelten Hauptsponsor für seine Nachwuchs-Fußballabteilung gewonnen zu haben.

Bruckmühl – Mit ihrem Engagement setzt die Autowelt Bader ein klares Zeichen für die Unterstützung des lokalen Sports an der Basis und der Jugendarbeit. Das in der Marktgemeinde ansässige Autohaus ziert zukünftig unter anderem die Brust aller Trikots des SVB-Nachwuchses. Der SV Bruckmühl und die Autowelt Bader unterstreichen mit der langfristigen Partnerschaft noch einmal die Förderung junger Talente und des lokalen Vereinssports in der Marktgemeinde. Das übergeordnete Ziel ist, die Nachwuchsausbildung in Bruckmühl gemeinsam auf ein neues Level zu heben. Mit dem Engagement der Autowelt Bader erhält der Nachwuchsbereich des SV Bruckmühl wertvolle Unterstützung, um auch künftig optimale Rahmenbedingungen für Training, Ausstattung und sportliche Entwicklung zu schaffen. Neben der fußballerischen Ausbildung steht dabei weiterhin die Vermittlung von Teamgeist, Fairness und sozialer Verantwortung im Mittelpunkt.

Bei der Vertragsunterschrift im neuen Bader Store waren die beiden Geschäftsführer der Autowelt Bader Daniela Bader und Werner Bader sowie Michael Straßer, erster Vorstand des SV Bruckmühl, Karl Kunze und Charly Kunze, erster und zweiter Vorstand des Förderverein – Fußball im SVB e.V., anwesend. Als Unternehmen mit starken und langjährigen Wurzeln in der Region sowie ähnlich gelebten Werten stellt die Autowelt Bader einen optimalen Partner für den SV Bruckmühl dar. Das Autohaus vereint an ihren modernen Standorten in Bruckmühl-Heufeld und Wolfratshausen Tradition mit starker regionaler Verbundenheit. Als kompetenter Ansprechpartner für zeitgemäße Mobilität bietet sie die renommierten Marken Audi, Volkswagen, Škoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Kundinnen und Kunden profitieren von individueller Beratung, hochwertigem Service, flexibler Fahrzeugvermietung sowie einer vielfältigen Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen.