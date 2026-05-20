Der triumphale Schritt zur Meisterschaft In der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall sind die Würfel vorzeitig gefallen. Die SpVgg Gammesfeld hat sich zwei Spieltage vor dem Ende der Saison den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Mit einer Bilanz von 14 Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 63:21 steht die Mannschaft uneinholbar mit 44 Punkten an der Spitze.

Der Verfolger FC Matzenbach hat nach 18 absolvierten Partien 37 Punkte auf dem Konto und kann den Spitzenreiter nicht mehr abfangen. Unmittelbar nach dem Abpfiff brachen alle Dämme. „Die Feier startete sofort nach Abpfiff. Da unsere Reserve kurz vorher schon die Meisterschaft perfekt gemacht hat, war die Stimmung vom Start her schon gigantisch. Im Vereinsheim und in der Kabine in Honhardt ging es dann weiter“, schildert Trainer Tobias Becker gegenüber FuPa die emotionalen Minuten des Triumphs. Ein Autokorso wie im deutschen WM-Sommer Der Jubel über das historische Double des Vereins verlagerte sich anschließend auf die Straße und zog weite Kreise in der Region. Die Feierlichkeiten erstreckten sich über den gesamten folgenden Tag. „Einen Autokorso durch Crailsheim nach Gammesfeld zum Vereinsheim durfte auch nicht fehlen und erinnerte ein wenig an den WM-Sieg der Nationalmannschaft 2014. Anschließend ging es bis in die Morgenstunden im Vereinsheim weiter, wo dann auch am Montag ab 9 Uhr weitergemacht wurde“, berichtet der Coach über die Ausdauer seiner Mannschaft und der Anhängerschaft. Die Erfüllung einer ambitionierten Saisonplanung Hinter dem sportlichen Erfolg steht eine klare Vision, die sich das Team bereits vor dem ersten Spieltag auferlegt hatte. Die Mannschaft zeigte über Monate hinweg eine konstante Präsenz an der Tabellenspitze. „Unser Ziel vor der Runde war der Aufstieg – egal ob Relegation oder Meisterschaft. Wir waren an allen Spieltagen, bis auf einem, auf dem ersten Platz. Daher rechnet man schon irgendwann damit, dass es klappt, und wir wollten es dann auch unbedingt“, erklärt Tobias Becker den unbedingten Willen des Teams. Wille, Überzeugung und ein prall gefüllter Trainingsplatz Der Schlüssel zum Erfolg lag für den Trainer vor allem in der mentalen Festigkeit der Truppe, die sich auch durch kleinere Rückschläge im Saisonverlauf nicht aus der Bahn werfen ließ. „Der absolute Wille und die Überzeugung. Wir hatten auch Schwächephasen, auf die wir aber immer eine Reaktion hatten“, analysiert der Trainer den meisterlichen Weg. Dieses Fundament wurde Woche für Woche in den Übungseinheiten gelegt, wo ein bemerkenswerter Konkurrenzkampf herrschte.

– Foto: SpVgg Gammesfeld

Kaderbreite als entscheidender Faktor im Titelrennen Die hohe Einsatzbereitschaft spiegelte sich direkt in den Trainingsstatistiken wider, was dem Trainer ein großes Aufgebot bescherte. „Die Disziplin jedes Einzelnen. Jeder wollte dabei sein, und das hat sich im Training widergespiegelt. Im Schnitt waren wir 26 Spieler zu jeder Einheit. So wird man besser und zieht sich gegenseitig hoch. Die Kaderbreite in dieser Runde war entscheidend. Wir konnten Ausfälle immer auf Top-Niveau kompensieren und hatten keinen Leistungsabfall“, lobt Tobias Becker das homogene Gefüge. Dass man das Aufstiegsrecht wahrnehmen werde, steht für ihn außer Frage: „Selbstverständlich.“ Zwischen Bergkirchweih und Mallorca-Klischees Bevor der Blick auf das neue Spieljahr beginnt, steht für die Aufsteiger die traditionelle Belohnung für eine kräftezehrende Saison an. Die Reiseplanungen stehen bereits fest. „An Pfingsten geht es auf die Bergkirchweih nach Erlangen. Nach dem letzten Spiel geht es dann noch für drei Tage nach Mallorca, sodass wir auch dieses Klischee erfüllen. Danach darf jeder in seinen verdienten Urlaub“, verrät der Trainer den Ablauf für die kommenden Wochen. Personeller Umbruch im Meisterschaftskader Hinter den Kulissen laufen die personellen Planungen für die neue Saison auf Hochtouren, wobei der Verein im Sommer spürbare Veränderungen im Kader zu verzeichnen haben wird. „Wir sind jetzt, da wir wissen, wo wir spielen, in den finalen Gesprächen, was mögliche Neuzugänge angeht. Es gibt aber noch nichts zu vermelden“, erklärt der Coach.

– Foto: SpVgg Gammesfeld