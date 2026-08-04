Autohaus Krahe Cup steht in den Startlöchern

Bereits zum 6. Mal richtet der Hambacher Spielverein in diesem Jahr den traditionellen Autohaus Krahe Cup im Stadion Sophienhöhe in Hambach aus. Ab kommenden Donnerstag, den 06.08 steht das Stadion Sophienhöhe an 3 Tagen daher wieder ganz im Zeichen des Fußballs, wenn Mannschaften aus der Region den von Namensgeber und HSV-Sponsor Manfred Krahe (Krahe Technik) großzügig prämierten Cup ausspielen.
Neben Vorjahressieger SV GW Welldorf-Güsten und dem SV SW Huchem-Stammeln sind in diesem Jahr erstmals auch die Sportfreunde vom SC Stetternich 08 und der SV Nierfeld aus dem Kreis Euskirchen mit von der Partie. In zwei Halbfinalpartien (Donnerstag - und Freitagabend) werden die Teilnehmer für die Finalpartie am Sonntag, den 09.08.2026 ausgespielt.
Dazu trifft am Freitagabend die neuformierte 2. Mannschaft des Hambacher Spielvereins auf die 3. Mannschaft vom SV GW Welldorf-Güsten.
Am Sonntagmorgen, den 09.08. startet der Finaltag traditionell ab 10:00 Uhr mit einer Feldmesse, die von Diakon Raymund Schreinemacher in lebendiger Form durchgeführt und geleitet wird.
Im Anschluss treten der SV Selgersdorf, die Reserve vom SC Stetternich sowie erneut die HSV-Zweite in einem Kurzturnier gegeneinander an.
Im Nachgang gibt um 15:00 Uhr die 1. Mannschaft des "kleinen HSV" ihre sportliche Visitenkarte ab und trifft im Rahmen eines Einlagespiels auf den Bezirksligisten SV Rhenania Richterich. Um 17:00 ertönt dann abschließend der Anpfiff zum Finale des diesjährigen Autohaus Krahe Cups!
Für das leibliche Wohl wird an allen Tagen - wie immer - bestens gesorgt sein.
Der Hambacher Spielverein freut sich über Ihren Besuch!