Autohaus Hartmann Cup in Bellamont

Der FC Blau-Weiß Bellamont richtet am Samstag, 26. Juli den Autohaus-Hartmann-Cup in Form eines Blitz-Vorbereitungsturnier aus. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gespielt wird einmal 45 Minuten, auf zwei Plätzen, in zwei Dreiergruppen mit anschließendem Platzierungsspiel und Finale. In der Gruppe A trifft die Heimelf auf die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach und den FV Sontheim/Brenz II.

Der FCB erreichte in der Vorsaison den 5. Tabellenplatz in der Kreisliga A3. Auch wenn man es gegen Ende der Saison das ein oder andere Mal etwas zu locker anging, spielte man insgesamt eine sehr starke Runde mit gutem Fußball. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach erreichte in der Kreisliga A3 sogar den 2. Tabellenplatz und konnte sich in zwei Relegationsspielen durchsetzen und somit den letzten Platz im Bezirksoberhaus sichern.

Erstmalig in Bellamont zu Gast ist der FV Sontheim/Brenz II aus dem Bezirk Ostwürttemberg. In Sontheim durfte man in der Vorsaison sogar doppelt jubeln. Die Erste wurde in der Bezirksliga Meister, während die Zweite in der Kreisliga B die knappe Meisterschaft feiern konnte und sich beim Vorbereitungsturnier in Bellamont nun mit Gegnern aus dem Bezirk Oberschwaben messen darf.