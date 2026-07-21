Autohaus-Hartmann-Cup 2026 in Bellamont

Der Förderverein des FC Blau-Weiß Bellamont richtet am Samstag, 25. Juli, den Autohaus-Hartmann-Cup in Form eines Blitz-Vorbereitungsturnier aus. Beginn ist um 16:00 Uhr, der Eintritt ist frei.
Gespielt wird einmal 45 Minuten, auf zwei Plätzen, in zwei Dreiergruppen mit anschließendem Platzierungsspiel und Finale. Besonders erwartet werden darf der Auftritt der neu gegründeten Spielgemeinschaft zwischen dem SV Steinhausen und dem FC Bellamont, die mit 2 Mannschaften am Turnier teilnehmen wird.
In der Gruppe A trifft die Erste der SGM Steinhausen/Bellamont auf die SG Eintracht Sirnau und den FV Sontheim/Brenz II.
Der FC Bellamont erreichte in der Vorsaison mit einem starken Endspurt den 11. Tabellenplatz in der Kreisliga A3 und damit den Klassenerhalt. Der neue SGM Partner des FCB, der SV Steinhausen, schaffte in der starken Bezirksliga den 12. Tabellenplatz. In der kommenden Saison wird die Erste in der Kreisliga A3 antreten, man darf gespannt sein wie sie sich in der Liga schlagen wird. Die SG Eintracht Sirnau ist erstmalig in Bellamont zu Gast. In der Kreisliga A1 im Bezirk Neckar/Fils wurde die Mannschaft 15., konnte aber dann im Relegationsspiel letztlich die Klasse halten. Den entscheidenden Treffer erzielte Nico Plattenhardt, Cousin des ehemaligen deutschen Nationalspielers Marvin Plattenhardt. Kontakte nach Sirnau bestehen seit dem vergangenen Wintertrainingslager in Stuttgart. Bereits zum zweiten Mal in Bellamont zu Gast ist der FV Sontheim/Brenz II aus dem Bezirk Ostwürttemberg. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 24/25 schaffte die Mannschaft in der abgelaufenen Saison auf Anhieb einen starken 5. Platz in der Kreisliga A.
In der Gruppe B treffen die Zweite der SGM Bellamont/Steinhausen II auf den SV Ellwangen und die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Hier stehen Spiele mit Derby-Charakter an.
Durch die Teilnahme mit 2 Mannschaften am Turnier kann die SGM viele Spieler einsetzen und sich ein gutes Bild für die kommenden Aufgaben machen. Der Nachbar vom SV Ellwangen spielte in der vergangenen Saison eine starke Runde und erreichte in der Endtabelle einen guten 6. Platz. Auch in der kommenden Saison wird der SVE eigenständig bleiben und versuchen das gute Resultat aus der Vorsaison zu wiederholen. Die SGM Eberhardzell / Unterschwarzach schloss die vergangene Saison mit dem 15. Platz in der Bezirksliga Oberschwaben ab und zählt in der neuen Saison sicherlich zum Favoritenkreis der Kreisliga A3.
Das Autohaus Hartmann aus Bellamont ist schon seit vielen Jahren ein Partner des FC Bellamont im Sponsoring und wird mit einer Mazda Präsentation vor Ort sein und für alle teilnehmenden Mannschaften einen Preis zur Verfügung stellen.
Für die Bewirtung ist während und nach dem Turnier im Vereinsheim gesorgt.
Gruppe A: SGM Steinhausen/Bellamont, SG Eintrach Sirnau, FV Sontheim Brenz II
Gruppe B: SGM Bellamont/Steinhausen II, SV Ellwangen, SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
Spielzeit: 1 x 45 Minuten
16:00 Uhr: SGM Steinhausen/Bellamont – SG Eintracht Sirnau
16:00 Uhr: SGM Bellamont/Steinhausen II – SV Ellwangen
17:00 Uhr: SGM Bellamont/Steinhausen II – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
17:00 Uhr: SG Eintracht Sirnau – FV Sontheim/Brenz II
18:00 Uhr: SGM Steinhausen/Bellamont – FV Sontheim/Brenz II
18:00 Uhr: SV Ellwangen – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
19:00 Uhr: Spiel um Platz 5 (3. Platz /Gruppe A – 3. Platz /Gruppe B)
19:00 Uhr: Spiel um Platz 3 (2. Platz /Gruppe A – 2. Platz /Gruppe B)
20:00 Uhr: Finale