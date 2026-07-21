Autohaus-Hartmann-Cup 2026 in Bellamont Blitzturnier beim FC Bellamont am Samstag 25. Juli von FC Blau-Weiß Bellamont · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der Förderverein des FC Blau-Weiß Bellamont richtet am Samstag, 25. Juli, den Autohaus-Hartmann-Cup in Form eines Blitz-Vorbereitungsturnier aus. Beginn ist um 16:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gespielt wird einmal 45 Minuten, auf zwei Plätzen, in zwei Dreiergruppen mit anschließendem Platzierungsspiel und Finale. Besonders erwartet werden darf der Auftritt der neu gegründeten Spielgemeinschaft zwischen dem SV Steinhausen und dem FC Bellamont, die mit 2 Mannschaften am Turnier teilnehmen wird.



In der Gruppe A trifft die Erste der SGM Steinhausen/Bellamont auf die SG Eintracht Sirnau und den FV Sontheim/Brenz II.

Der FC Bellamont erreichte in der Vorsaison mit einem starken Endspurt den 11. Tabellenplatz in der Kreisliga A3 und damit den Klassenerhalt. Der neue SGM Partner des FCB, der SV Steinhausen, schaffte in der starken Bezirksliga den 12. Tabellenplatz. In der kommenden Saison wird die Erste in der Kreisliga A3 antreten, man darf gespannt sein wie sie sich in der Liga schlagen wird. Die SG Eintracht Sirnau ist erstmalig in Bellamont zu Gast. In der Kreisliga A1 im Bezirk Neckar/Fils wurde die Mannschaft 15., konnte aber dann im Relegationsspiel letztlich die Klasse halten. Den entscheidenden Treffer erzielte Nico Plattenhardt, Cousin des ehemaligen deutschen Nationalspielers Marvin Plattenhardt. Kontakte nach Sirnau bestehen seit dem vergangenen Wintertrainingslager in Stuttgart. Bereits zum zweiten Mal in Bellamont zu Gast ist der FV Sontheim/Brenz II aus dem Bezirk Ostwürttemberg. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 24/25 schaffte die Mannschaft in der abgelaufenen Saison auf Anhieb einen starken 5. Platz in der Kreisliga A.

In der Gruppe B treffen die Zweite der SGM Bellamont/Steinhausen II auf den SV Ellwangen und die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Hier stehen Spiele mit Derby-Charakter an.