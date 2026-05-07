Autohändler gründet neuen Fußballverein in der Kreisliga C Der Unternehmer Almir Husejnovic hat sich mit dem 1. FC Hus einen Traum erfüllt. Mit Finanzkraft und viel Erfahrung aus höheren Spielklassen soll der Verein alsbald in den ambitionierteren Amateurfußball vorstoßen. Welche Spieler sich dem Klub bereits angeschlossen haben. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Almir Husejnovic (r.) gründet einen neuen Verein, Loga (l.) wird Cheftrainer des Klubs – Foto: Vereine

Im Kreis Mönchengladbach-Viersen sorgt eine Neugründung für Aufmerksamkeit: Mit dem 1. FC Hus entsteht ein Verein, der nicht nur sportlich ambitioniert ist, sondern auch strukturell direkt hohe Maßstäbe setzt. Initiator ist der Unternehmer Almir Husejnovic, der sich mit dem Projekt einen lang gehegten Wunsch erfüllt.

Trainer steht fest „Ich wollte schon immer einen eigenen Verein gründen", sagt Husejnovic. Lange habe ihm dafür die Zeit gefehlt, da er beruflich stark eingebunden gewesen sei. „Ich habe das in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeschoben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen", sagt er weiter. Mit dem Schritt verändert sich auch die Rolle des 41-Jährigen auf dem Platz – ganz verzichten will er allerdings nicht: Husejnovic plant, selbst Teil des neuen Teams zu sein. Der Vereinsname ist dabei kein Zufall. Die Verbindung zum Unternehmen Auto HUS Nettetal ist offensichtlich und zugleich Grundlage für die ambitionierten Rahmenbedingungen. Dank eines breiten Netzwerks an Sponsoren konnte der Klub bereits vor dem ersten Pflichtspiel eine außergewöhnlich umfangreiche Ausstattung sichern. „Die Jungs sind von A bis Z ausgestattet – das hat teilweise nicht einmal eine Oberligamannschaft", betont Husejnovic.

Auch in sportlicher Hinsicht positioniert sich der neue Verein bemerkenswert. Mit Neki Loga, der zuletzt bei Blau-Weiß Meer Mönchengladbach tätig war, ist die Trainerfrage bereits geklärt. Die Zusammenarbeit basiert dabei nicht zuletzt auf einem langjährigen persönlichen Verhältnis zwischen Loga und Husejnovic. Der Kader nimmt ebenfalls konkrete Formen an und ist nahezu vollständig. Geplant ist ein Aufgebot von rund 20 Spielern inklusive zwei Torhütern. Auffällig ist die gezielte Zusammenstellung: Neben mehreren Akteuren mit Erfahrung aus höheren Spielklassen setzt der Klub bewusst auf entwicklungsfähige Talente.