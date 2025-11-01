Autengruber: »Hätte nicht gedacht, dass mir der Fußball so fehlt«

Seit Juni ist der Vorsitzende der Niederbayerischen Trainergemeinschaft ohne Engagement. "Schön langsam kribbelt es wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Fußball so fehlt", sagt Autengruber, der an manchen Wochenenden sogar drei Partien als Zuschauer verfolgt. "Buchbach, Erlbach, Schalding. Ich habe mir in letzter Zeit wirklich viel angesehen", verrät der frühere Viertliga-Coach, der auch den FC Sturm Hauzenberg schon mehrmals unter die Lupe genommen hat. "Hauzenberg macht es nicht schlecht und ich bin überzeugt, dass zumindest die Relegation drin ist", meint der erfahrene Chefanweiser, dessen Sohn Philip seit dieser Spielzeit als spielender Assistenzcoach dem Trainerteam des Bezirksligisten TSV Waldkirchen angehört. "Der Umbruch ist geglückt. Die junge Truppe spielt einen guten Fußball. Für ganz vorne wird es vermutlich in dieser Saison noch nicht reichen. Mittel- und langfristig ist aber einiges möglich", meint Anton Autengruber.





Freude bereitet dem Fußball-Fachmann die Entwicklung der Trainergemeinschaft: "Der Zulauf ist sehr erfreulich. Wir hatten 2025 auch Top-Referenten wie Hermann Gerland und Daniel Bierofka. Solche Persönlichkeiten sind natürlich echte Zugpferde." Wann sein Vereinstrainer-Pause vorbei ist, kann Autengruber nicht vorhersagen: "Es wäre schön, wenn sich bald etwas Passendes ergibt. Wenn das Gesamtpaket passt, greife ich sofort wieder an. Der sportliche Aspekt ist für mich immer an erster Stelle gestanden und wenn eine reizvolle Anfrage kommt, bin ich auch jederzeit bereit, mal etwas länger zu fahren."







Der Experten-Tipp von Anton Autengruber





Regionalliga Bayern

FV Illertissen - SpVgg Hankofen-Hailing 2:1



Landesliga Mitte

TSV Seebach - SpVgg Landshut 2:2

1. FC Passau - TSV Bad Abbach 2:0

SpVgg Lam - FC Teisbach 3:1



Bezirksliga Ost

TSV Waldkirchen - SV Schalding-Heining II 2:1

SpVgg GW Deggendorf - SV Grainet 1:1

TSV-DJK Oberdiendorf - TSV Mauth 3:1



Bezirksliga West

SV Sallach - TSV Langquaid 1:1

ATSV Kelheim - SpVgg Plattling 3:0

FC Ergolding - SC Falkenberg 3:1