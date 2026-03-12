Auszeit statt Oberliga-Träume Der 1. FC Eichsfeld und Trainer Dennis Erkner werden nach der Saison 2025/2026 getrennte Wege gehen. von André Hofmann · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Roith

Darauf verständigten sich beide Seiten in einem offenen und konstruktiven Austausch. Nach drei Jahren beim Verein der Gemeinde Faulungen-Diedorf-Struth beendet der in Göttingen wohnhafte Coach seine Tätigkeit – auf eigenen Wunsch.

„Wir beenden die Zusammenarbeit auf meinen Wunsch. Ich war jetzt 13 Jahre am Stück Trainer und habe festgestellt, dass mir eine Pause mal ganz gut tun würde“, erklärt Erkner seine Entscheidung gegenüber FuPa Thüringen. Der Aufwand für das Traineramt sei über die Jahre sehr hoch gewesen. „Es war immer ein sehr hoher Aufwand, der nur mit der Unterstützung der Familie so funktioniert hat. Ich habe das Bedürfnis, auch mal durchzuatmen und der Familie etwas zurückzugeben – ihr mehr Zeit zu widmen. Eine Pause als Trainer tut mir gut“, sagt der zweifache Familienvater und selbstständige Unternehmer. Hinzu kam für den Göttinger Trainer auch die regelmäßige Fahrzeit zu Training und Spielen. „Als Göttinger saß ich bei jeder Trainingseinheit länger im Auto, als ich auf dem Trainingsplatz stand. Dazu kamen die Auswärtsfahrten. Ich bin zweifacher Familienvater, selbstständiger Unternehmer und dazu noch das Traineramt“, beschreibt Erkner die Belastung.

"Große Zukunft für Mannschaft & Verein" Trotz seines Abschieds blickt der Coach mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit beim Thüringenligisten zurück. „Der FC Eichsfeld war und ist für mich eine super Zeit. Es ist ein toller Verein mit einer Mannschaft, der die Zukunft gehört – das ist ein weinendes Auge. Ich bin mir sicher, dass die Zukunft gut wird. Die Entscheidungsträger im Verein sind hervorragend und vermutlich die besten, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Dem Verein und der Mannschaft winkt eine tolle Zukunft.“

– Foto: Andreas Roith