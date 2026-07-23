Auszeichnung für gelebtes Ehrenamt Thorsten Wehlage beim Stadtmeisterschaftsfinale überrascht von P. M. · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Baccum

Besonderer Moment vor großer Kulisse: Im Rahmen der 41. Lingener Fußballstadtmeisterschaft ist Thorsten Wehlage vom SC Baccum für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Die Überraschung vor dem Finale würdigte fast zwei Jahrzehnte unermüdlichen Einsatzes für den Verein

Überraschung vor dem Finale Noch bevor das Finale der 41. Lingener Fußballstadtmeisterschaft angepfiffen wurde, rückte nicht der Fußball, sondern das Ehrenamt in den Mittelpunkt. Vor zahlreichen Zuschauern wurde Thorsten Wehlage im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ für sein langjähriges und außergewöhnliches Engagement beim SC Baccum geehrt.

Seit 2007 ist Wehlage in den unterschiedlichsten Bereichen des Vereins aktiv und aus dem Vereinsleben kaum wegzudenken. Er betreute die 2. Herrenmannschaft, trainierte Mannschaften von der G- bis zur C-Jugend, leitete Ferienzeltlager und organisierte zahlreiche Vereinsveranstaltungen. Auch bei der Ausrichtung der 41. Lingener Fußballstadtmeisterschaft gehörte er während der gesamten Turnierwoche zu den tragenden Kräften und sorgte mit seinem Einsatz für einen reibungslosen Ablauf. Verlässlicher Motor im Jugendbereich

Neben seinen vielfältigen Aufgaben engagiert sich Wehlage seit 2021 als Spielleiter im Jugendbereich. Zunächst betreute er die D- und E-Jugend, seit 2023 koordiniert er die Spielleitung der D- bis C-Jugend. Mit seinem Organisationstalent, seiner Verlässlichkeit und seiner Hilfsbereitschaft leistet er einen wichtigen Beitrag für den Jugendfußball und das Vereinsleben des SC Baccum. Mit der Aktion „Ehrenamt überrascht“ würdigen der Kreissportbund Emsland und der Landessportbund Niedersachsen Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für ihren Verein einsetzen. Die Auszeichnung überreichte Harald Kuhr, Vizepräsident Ehrenamt des Kreissportbundes Emsland. Auch der Vorsitzende des NFV-Kreises Emsland, Heinz-Gerd Evers, gratulierte persönlich und überreichte als Zeichen der Anerkennung ein Präsent. Der lang anhaltende Applaus der Zuschauer machte deutlich, welchen Stellenwert ehrenamtliches Engagement für das Vereinsleben besitzt. Gemeinsam dankten der Kreissportbund Emsland, der NFV-Kreis Emsland und der SC Baccum Thorsten Wehlage für seinen langjährigen Einsatz und wünschten ihm weiterhin viel Freude bei seiner ehrenamtlichen Arbeit. www.sc-baccum.de immer ein Besuch wert!

– Foto: SC Baccum