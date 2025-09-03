Auszeichnung für die fairsten Teams der Saison 2024/2025

Leiselheim. Frank Belzer, Vorstandsmitglied der Rheinhessen Sparkasse, nutzte eine Analogie, um einen Bogen zu den „fairsten” Mannschaften der vergangenen Spielzeit in den Fußballkreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen zu spannen. Bei der Preisverleihung des Fair-Play-Wettbewerbs im Vereinsheim des SV Leiselheim erinnerte Belzer an die „tollen Szenen“ auf dem Spielfeld nach dem jüngsten Männer-Finale bei der Hockey-Europameisterschaft. Trotz aller Rivalität und hitzigen Duellen in der Vergangenheit kam es zu fairen und emotionalen Momenten zwischen den Spielern der Verlierer- (Niederlande) und Gewinnerseite (Deutschland).

Mit diesem „Sportsgeist“, so Belzer, dienten die Hockeyspieler als Vorbilder, was auch die Gewinner der rheinhessischen Amateur-Mannschaften mit ihren „vorbildlichen Leistungen” in der vergangenen Runde gewesen seien. Belohnt wurden diese Vereine von der Rheinhessen Sparkasse dafür mit insgesamt 8000 Euro, die sich auf die fairsten Teams der Liga wie folgt aufteilen: 1. Platz 350 Euro, 2. Platz 250 Euro, 3. Platz 150 Euro. Berechnet wurden die Platzierungen anhand von Gelber und Roter Karten sowie Zeitstrafen in der vergangenen Spielzeit. Mit besonders viel Fairness aufgefallen: Spitzenreiter und C-Ligist SG Westhofen/Gundheim/Abenheim II (0,81 Strafpunkte/Koeffizient).