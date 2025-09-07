Ausweichstätte und Spielverlegungen

– Foto: Tobias Sellmaier

Vom Fußballbezirk Rems/Murr/Hall kommen diese Infos:

In der Kreisliga A2 findet am 14.09.2025 die Begegnung FC Viktoria Backnang – FSV Weiler zum Stein in Weiler zum Stein statt.

Hintergrund ist, dass Viktoria Backnang die ersten drei Heimspiele nicht auf eigenem Platz auftragen darf. Der Spielort in Weiler zum Stein wurde als Ausweichstätte benannt und ist somit kein Heimrechttausch. ---