Ausweichstätte und Spielverlegungen

Vom Fußballbezirk Rems/Murr/Hall kommen diese Infos:
In der Kreisliga A2 findet am 14.09.2025 die Begegnung FC Viktoria Backnang – FSV Weiler zum Stein in Weiler zum Stein statt.
Hintergrund ist, dass Viktoria Backnang die ersten drei Heimspiele nicht auf eigenem Platz auftragen darf. Der Spielort in Weiler zum Stein wurde als Ausweichstätte benannt und ist somit kein Heimrechttausch.
---
Im IN.VIVO-Bezirkspokal stehen nächste Woche die nächsten Spiele an.
Die Begegnung SV Hegnach II – TV Oeffingen II, 10.09.2025, bisher 19:30 Uhr, findet um 20:00 Uhr statt.
---
Spielverlegung in der Bezirksliga der Frauen:
Spvgg Rommelshausen – TV Oeffingen, bisher 28.09. – neu: 23.11.2025, 13:00 Uhr
SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, bisher: 20.09. – neu: 18.09.2025, 19:30 Uhr
Spielabsage in der A4-Reserve: TSV Dünsbach – TSV Gerabronn (von den Gästen abgesagt)
Spielverlegung in der B6: TSV Gaildorf II – SGM Rosengarten II, bisher 26.10. – neu: 23.10., 19:30 Uhr