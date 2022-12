Auswahlturniere in Tuttlinger Mühlau-Sporthalle Pressemitteilung des Fußballbezirks Schwarzwald

Tuttlingen. Vom 6. bis zum 8. Januar finden in der Tuttlinger Mühlau-Sporthalle wieder eine Reihe von Fußball-Auswahlturnieren statt. Bereits zum 29. Mal wird den Nachwuchsfußball auf hohem Niveau präsentiert, vereinzelt auch mit internationalen Vertretern. Für drei Tage wird sich in der Halle in der Donaustadt alles um den Jugendfußball drehen, der überregionale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Pro Tag sind zwei Turniere geplant.

Folgende Turniere finden in der Mühlau-Sporthalle in Tuttlingen statt:

_______________________________

Samstag, 7. Januar: wfv-Mädchen-Talentfördergruppen (Jahrgang 2010):

Beginn: etwa 14.00 Uhr; Platzierungs- und Halbfinalspiele ab etwa 17 Uhr; Finale gegen 18.10 Uhr.

Gruppe A: TFG Schwarzwald/Zollern, TFG Böblingen/Calw/Nördl. SW, TFG Neckar/Fils, Ostschweizer Fußballverband.

Gruppe B: TFG Bodensee, TFG Enz/Murr, TFG Donau/Iller, Vorarlberger Fußballverband.

_______________________________

Sonntag, 8. Januar: Bezirks-Sichtungsturnier 1 (Jahrgang 2012):

Beginn: 9.00 Uhr; Platzierungs- und Halbfinalspiele ab etwa 12 Uhr; Finale gegen 13.10 Uhr.

Gruppe A: SV Wurmlingen, SpVgg Trossingen, SV Spaichingen, FV 08 Rottweil.

Gruppe B: SC 04 Tuttlingen, SV Zimmern, SGM Dietingen, SV Tuningen.

_______________________________

Sonntag, 8. Januar: Bezirks-Sichtungsturnier 2 (Jahrgang 2012):

Beginn: etwa 14.00 Uhr; Platzierungs- und Halbfinalspiele ab etwa 17 Uhr; Finale gegen 18.10 Uhr.

Gruppe A: SGM Aichhalden, SV Horgen, SV Wurmlingen II, SV Waldmössingen.

Gruppe B: SV Spaichingen II, SGM Mariazell, SC 04 Tuttlingen, SpVgg Aldingen.

__________________________________________________________________________________________________

