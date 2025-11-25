Auswärtstest gegen Landesligist

Nach der witterungsbedingten Absage in Meppen sucht der BSV Rehden sofort den nächsten Wettkampf – und findet ihn am Dienstagabend beim ambitionierten Landesligisten SV Grün-Weiß Mühlen. Anpfiff ist um 19:15 Uhr auf dem Kunstrasen in Steinfeld.

Der Test kommt für beide Seiten zur richtigen Zeit. Rehden will den Schwung aus den vergangenen Wochen nicht verlieren, Abläufe festigen und Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten geben. Mühlen hingegen bekommt die seltene Gelegenheit, sich mit einem Oberligisten zu messen – ein Prestige-Duell, das man in der Region aufmerksam verfolgt.

Der SV Grün-Weiß Mühlen, seit Jahren eines der leistungsstärksten Teams der Landesliga Weser-Ems, präsentiert sich in dieser Saison besonders stabil: spielstark, körperlich präsent und taktisch gefestigt. Über dreißig Saisontore und eine robuste Defensive unter Trainer Andreas Hinrichs zeigen, warum sich das Team im Titelrennen hält.