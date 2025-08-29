Auswärtsstart für VfB-Elf in Eisenhüttenstadt

Zum Auswärtsstart der neuen Saison sind die Hohenleipischer beim FC Eisenhüttenstadt zu Gast, der ebenfalls mit einer Niederlage, allerdings beim Top-Favoriten in Seelow gestartet ist. Erst kurz vor Schluss musste sich der FCE geschlagen geben und erhielt auch davor im Pokal gegen den Regionalligisten Luckenwalde sehr gute Kritiken.

Die VfB-Elf erlitt vor Wochenfrist im Heim-Derby einen Rückschlag und ist nun im Stadion an der Waldstraße gefordert und wird sich steigern müssen, um dort etwas zu erreichen. Dazu wollen sich die VfB-Kicker an ihren zwei guten Landespokal-Aufritten orientieren und vor allem mit der richtigen Einstellung den leicht favorisierten Gastgebern alles abverlangen.

Schiedsrichter der Partie ist Dominik Kolm aus Seelow, mit Renè Karge (Woltersdorf) und Philipp Moller (Briesen/Mark) an den Seitenlinien.