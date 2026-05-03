 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Auswärtsstarke Freiburger holen sich auch Punkte aus Wiepenkathen

1. Kreisklasse: TSV erneut ohne Sieg - Zeino Saroukhan vergibt Elfmeter

von Michael Brunsch · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Gleich zweimal traf Björn Hülsen (links) beim Sieg in Wiepenkathen.
Gleich zweimal traf Björn Hülsen (links) beim Sieg in Wiepenkathen. – Foto: Michael Brunsch

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Drochtersen IV
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TuS Jork

Während einige Mannschaften in der 1. Kreisklasse gerne nur noch zuhause antreten möchten, ist es bei der SG Freiburg/Oederquart dann eher so mit den Auswärtspartien. In den letzten vier Spielen auf fremden Plätzen holten die Nordkehdinger sagenhafte zwölf Zähler bei 7:0 Toren.

Heute, 13:00 Uhr
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen II
SG Freiburg/Oederquart
SG Freiburg/OederquartFreiburg/Oed
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Abpfiff
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Es folgt ein Spielbericht von Wiepenkathens Trainer Manfred Mansfeld:

"Freiburg/Oederquart kontrollierte das Spiel die komplette erste Halbzeit und ging hochverdient mit 2:0 in die Halbzeit. Zweimal traf Björn Hülsen per Kopf. Wir kamen gar nicht ins Spiel. Kurz vor der Pause hatte Mahsun Delik die größte Chance, als er alleine auf den Schlussmann der Freiburger, Marcel Smilari, zulief und den Ball verstolperte. In der zweiten Hälfte gelang es uns, das Spiel offener zu gestalten. Chancen gab es auf beiden Seiten. In der 87. Minute vergab Zeino Saroukhan einen Handelfmeter. Marcel Smilari hatte den Strafstoß gehalten. Das 3:0 gelang Blerim Dudaj in der 96. Minute durch einen Konter", so der TSV-Trainer.

Schiedsrichter: Stefan Merk (Stade)
Tore: 0:1 Björn Hülsen (27.), 0:2 Björn Hülsen (36.), 0:3 Blerim Dudaj (90.+6)