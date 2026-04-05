Auswärtsstark ins Halbfinale

– Foto: Sven Leifer

Die Frauen des VfL Wolfsburg stehen am Ostersonntag, 5. April 2026, um 16.15 Uhr beim FC Carl Zeiss Jena im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Für die Wolfsburgerinnen ist die Vorschlussrunde inzwischen vertrautes Terrain: Es ist bereits das 13. Pokal-Halbfinale der Vereinsgeschichte. Auffällig dabei ist die Auswärtsbilanz, denn acht dieser 13 Halbfinals fanden auf fremdem Platz statt.

Den Grundstein für die große Pokalgeschichte legten die Wolfsburgerinnen 2013 mit dem 3:2-Erfolg gegen den 1. FFC Turbine Potsdam und dem ersten Titelgewinn. Danach prägte der VfL den Wettbewerb über Jahre hinweg wie kein anderer Klub: Von 2015 bis 2024 gewann die Mannschaft zehn Endspiele in Serie. Besonders dominant fiel dabei auch die Halbfinal-Bilanz in diesem Zeitraum aus: 40 erzielte Tore bei nur sechs Gegentreffern. Der bislang höchste Halbfinalsieg gelang in der Saison 2023/2024 mit dem 9:0 gegen die SGS Essen.

Die Zahlen sprechen klar für die Grün-Weißen. In elf der bisherigen zwölf Halbfinals setzte sich der VfL Wolfsburg durch, in allen diesen Fällen folgte später auch der Pokalsieg. Mit insgesamt elf Triumphen ist Wolfsburg Rekordsieger des Wettbewerbs. Die einzige Halbfinal-Niederlage datiert aus der Saison 2008/2009, als gegen den FCR 2001 Duisburg Endstation war.

Im laufenden Wettbewerb hat der VfL seine Ambitionen ebenfalls unterstrichen. Auf das 11:0 beim ATS Buntentor folgten ein 3:1 gegen den SC Freiburg und ein 1:0 im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt. Laut DFB stellt Wolfsburg damit vor dem Halbfinale gemeinsam mit Jena eines der offensivstärksten Teams im bisherigen Wettbewerb; der VfL kommt auf 15 Treffer.

Jena als Außenseiter mit besonderem Moment

Für den FC Carl Zeiss Jena ist der Einzug ins Halbfinale ein besonderer Erfolg. Der Verein steht erst zum zweiten Mal in dieser Runde. Den größten Pokalerfolg feierte der Klub noch unter dem Namen FF USV Jena mit dem Finaleinzug 2010, damals endete das Endspiel allerdings mit einer 0:1-Niederlage gegen den FCR 2001 Duisburg. Die frühere Frauenfußball-Abteilung ging später im FC Carl Zeiss Jena auf, weshalb diese Erfolge heute der Vereinsgeschichte zugerechnet werden.

Im direkten Pokalvergleich steht nun das dritte Duell beider Teams an. In der Saison 2009/2010 gewann Jena im Viertelfinale mit 2:1, drei Jahre später revanchierte sich Wolfsburg an gleicher Stelle mit einem 3:0-Erfolg. Auch deshalb ist die Favoritenrolle klar verteilt, wenngleich Wolfsburgs Nationalspielerin Janina Minge vor dem Spiel davor warnt, Jena wegen der Ausgangslage in der Liga zu unterschätzen.