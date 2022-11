Auswärtsspiel vor der Haustür Am kommenden Sonntag reist der Herpfer SV zum FC Steinbach-Hallenberg. Aus dem Match gegen Suhl konnten die Gäste Selbstvertrauen mitnehmen.

Nach einem sehr schwierigen Saisonstart, sieht es so aus, als hätte sich der Herpfer SV in der Landesklasse 3 ein Stück weit stabilisiert. Peu a peu sammelt das Team Punkte und auch beim absolut wichtigen Kellerduell gegen Suhl gab es davon drei.

Gerade das Duell gegen den FC Steinbach-Hallenberg dürfte für Hutterer kein alltägliches sein. Er selbst war lange dort im Verein, spielte für den FC und war Trainer im Nachwuchs. Seine Familie engagiert sich nach wie vor in Steinbach-Hallenberg. Zum ersten Mal ist der junge Trainer als Gast beim FC. „Ein besonderes Spiel ist es allemal, das kann ich nicht leugnen. Aktuell ist die Vorbereitung auf das Wochenende wie vor jedem anderen Spiel, aber das wird sich dann spätestens am Sonntag sicherlich ändern. Zumal es für mich auch das erste Mal als Gast in Steinbach-Hallenberg ist. Aber im Endeffekt geht es für beide Mannschaften um Punkte, da spielt es keine Rolle, wer auf der anderen Seite steht. Wahrscheinlich ist das Spiel auch für meine Familie noch aufreibender als für mich persönlich. Ich freue mich auch darauf viele bekannte Gesichter und Wegbegleiter zu sehen“ so der Trainer mit Blick auf das Spiel.