Auswärtsspiel unter Flutlicht: Grünthal gastiert beim SV Westerndorf

Rosenheim - Besonders stark aufgespielt haben dabei Matthias Huber, Maxi Pfenninger sowie die Cousins Jonas und Samuel Grunder, die mit ihren Leistungen maßgeblich zum klaren Sieg beitrugen.

Am 3. Spieltag der Saison 2025/26 ist unsere 1. Mannschaft am Freitagabend beim SV Westerndorf zu Gast. Nach dem beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg beim ASV Großholzhausen geht das Team von Trainer Mario Sinicki mit viel Selbstvertrauen ins nächste Duell.

Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung über 90 Minuten – offensiv zielstrebig, defensiv stabil. Nun gilt es, an diese Performance anzuknüpfen und auch in Westerndorf zu punkten. Die Marschroute ist klar: konzentriert, mutig und geschlossen auftreten. Der Kader des FC Grünthal präsentiert sich gut aufgestellt, auch wenn mit Felix Zeiser (Verletzung) und Ahmed Sabic (Urlaub) zwei wichtige Spieler am Freitag fehlen werden. Trotz der Ausfälle ist Trainer Sinicki zuversichtlich, dass das Team weiterhin die Qualität besitzt, um erfolgreich zu sein.

Trainer Mario Sinicki gibt die Marschrichtung vor: „Westerndorf ist eine spielstarke, erfahrene und gut organisierte Mannschaft. Wir müssen unsere Stärken ausspielen, geduldig bleiben und uns auf unser Spiel konzentrieren. Wenn wir die Leistung aus Großholzhausen abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir auch dort punkten können.“

Westerndorf mit zwei Remis zum Saisonstart

Der SV Westerndorf ist mit zwei Unentschieden – 0:0 gegen Großholzhausen und 1:1 gegen den SV Mehring – in die Saison gestartet. Die Gastgeber agieren bislang sehr kompakt in der Defensive, tun sich aber noch schwer im Spiel nach vorne. Das Team von FCG Kapitän Phillipp Asenbeck ist entsprechend gewarnt.

Anpfiff ist am Freitagabend um 20:00 Uhr auf dem Sportplatz in Westerndorf. Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Grünthaler Fans, die unser Team bei diesem Flutlichtspiel unterstützen! Auch unsere weiteren Mannschaften starten am Freitag in die neue Saison: Die 2. Mannschaft tritt um 19:30 Uhr beim SV Schonstett an, die 3. Mannschaft ist ebenfalls um 19:30 Uhr beim SV Obertaufkirchen im Einsatz. Alle drei Teams freuen sich auf zahlreiche Unterstützung von den Fans – gemeinsam starten wir stark in die Saison 2025/26! (PM FC Grünthal)