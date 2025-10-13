⚽ Auswärtsspiel in Esslingen endet ohne Punkte 🔴⚪

Ein strittiger Moment entschied die Partie: Beim Auswärtsspiel unserer Weilheimer in Esslingen wurde in der 65. Minute ein äußerst fragwürdiger Foulelfmeter gegen uns gepfiffen – die Gastgeber nutzten die Gelegenheit zur Führung.

Bis dahin war das Spiel völlig offen – beide Teams hatten gute Gelegenheiten, doch es fehlte der letzte Punch im Abschluss. Nach dem Rückstand drückte unsere Mannschaft auf den Ausgleich, zeigte Moral und Einsatz, blieb aber ohne Torerfolg. In der Nachspielzeit nutzte der RSK Esslingen die sich bietenden Räume zum 2:0-Endstand.