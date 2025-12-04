Auswärtsspiel beim Zweiten SC Paderborn 07

Zum zweiten Mal in Folge geht es bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga gegen einen Tabellennachbarn: An diesem Samstag, 06. Dezember, tritt das Team von Trainer Vincent Wagner im Auswärtsspiel beim Liga-Zweiten SC Paderborn 07 an. Spielbeginn in der Home Deluxe Arena (Wilfried-Finke-Allee) ist um 13.00 Uhr.

Von Anfang September bis Mitte November hat der SC Paderborn, am Samstag um 13 Uhr Gastgeber der SV Elversberg in der Home Deluxe Arena (Wilfried-Finke-Allee), dabei in der Liga beeindruckende acht Siege in Folge gefeiert – was zur Folge hatte, dass der Club vom 11. bis zum 14. Spieltag sogar Tabellenführer war. Erst die jüngsten Niederlagen gegen Hannover 96 (0:2) und beim FC Schalke 04 (1:2) haben dafür gesorgt, dass es vor einer Woche zum Wechsel an der Liga-Spitze kam. Dass es in Paderborn auch in diesem Fußball-Jahr wieder richtig gut läuft, ist wenig überraschend. „Sie hatten natürlich den ein oder anderen Abgang im Sommer, aber trotzdem ist die Mannschaft im Groben zusammengeblieben“, sagt Vincent Wagner und nennt beispielhaft Filip Bilbija, der vergangene Saison Toptorjäger des SCP war und auch in der aktuellen Runde bereits acht Mal getroffen hat. „Es gibt einige gute Jungs, die schon in den letzten Jahren sehr gut in der 2. Bundesliga performt haben. Und mit Ralf Kettemann haben sie einen guten und freiheitsliebenden Trainer dazubekommen, der einen Top-Job macht.“