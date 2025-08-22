Auswärtsspiel beim FC Merzalben

Der vierte Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost steht an, die Mannschaft der beiden Spielertrainer #KH7 Kai Hildebrandt und #AS12 Alexej Schwindt reist zur Auswärtsbegegnung nach Merzalben. Erneut erwartet den SVE mit dem FC Merzalben eine schwierige Begegnung. Die Gastgeber haben sich für die aktuelle Saison neu aufgestellt und peilen das obere Tabellendrittel an. Hierzu wurde an die Seite von Spielertrainer Marko Burkhart mit dem Top-Torjäger Daniel Wadle vom FV Münchweiler (28 Tore in der vergangenen Saison) ein weitere Spielertrainer verpflichtet, der in den Abwehrreihen der Liga stets für erhebliches Kopfzerbrechen sorgt. Der FC Merzalben ist damit in der Offensive nur sehr schwer auszuschalten. In den bisherigen drei Begegnungen hat Daniel Walde auch bereits viermal ins Schwarze getroffen. Eine Herkulesaufgabe wartet somit auf den Abwehrverbund des SVE. Obwohl das Erlenbrunner Team bisher dreimal eine starke Mannschaftsleistung gezeigt hat, stehen erst vier Punkte auf der Habenseite. Der SVE liegt in der Tabelle punktgleich mit dem FC Merzalben. Das Spiel wird somit zur Standortbestimmung für beide Teams. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Mittwoch ist beim SVE der Durst nach weiteren Erfolgen groß. Die bisher schmerzlich vermissten urlaubs- und krankheitsbedingten Ausfälle kehren mittlerweile zurück in die Mannschaft und bereits am Mittwoch konnte man sehen, dass der SVE in den entscheidenden Phasen zulegen konnte. Wenn die Mannschaft weiterhin so konzentriert und mannschaftlich geschlossen auftritt, kann auch in Merzalben zählbares mitgenommen werden. In der letzten Saison unterlag der SVE mit 4:5 und 0:1 zweimal denkbar knapp.